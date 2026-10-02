3 SUV Trung Quốc sắp "đổ bộ" Việt Nam, có mẫu chạy 1.200 km

Ba mẫu SUV mới chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam trong những tháng cuối năm, trải rộng từ hybrid, plug-in hybrid đến thuần điện, qua đó bổ sung thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu.

MG ZS thế hệ mới

Sau hơn một năm không giới thiệu sản phẩm mới tại Việt Nam, MG (thương hiệu thuộc tập đoàn SAIC Motor của Trung Quốc) vừa hé lộ 3 mẫu xe sắp ra mắt trên fanpage chính thức. Một trong số đó được xác định là mẫu SUV ZS thế hệ mới, dựa trên kiểu dáng xe và thiết kế đèn trước.

Hình ảnh úp mở được đăng tải trên fanpage MG Việt Nam. Ảnh: MG.

Điểm đáng chú ý nhất trên ZS mới là khả năng xuất hiện phiên bản hybrid. Đây sẽ là thay đổi lớn so với mẫu xe hiện hành tại Việt Nam vốn chỉ sử dụng động cơ xăng 1.5 lít.

Tại Malaysia, MG ZS Hybrid được trang bị động cơ xăng 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,83 kWh. Hệ động cơ này cho ra công suất 212 mã lực, mô-men xoắn 465 Nm.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố khoảng 4,7 lít trên 100 km, thấp hơn đáng kể so với mức 6,3 đến 6,59 lít trên bản máy xăng đang bán tại Việt Nam.

ZS thế hệ mới cũng lớn hơn trước với chiều dài 4.430 mm, rộng 1.818 mm, cao 1.635 mm và trục cơ sở 2.610 mm. Tại Malaysia, xe được trang bị đèn LED tự động, mâm 18 inch, màn hình giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

MG ZS thế hệ mới thay đổi mạnh về thiết kế, nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn trước thanh mảnh. Ảnh: MG.

Ở thế hệ hiện hành, MG ZS có giá niêm yết 518-588 triệu đồng. Khi ra mắt, ZS mới sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xforce (605-720 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-740 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng) và Kia Seltos (549-764 triệu đồng).

iCaur V23

Dù chưa chính thức ra mắt, iCaur V23 đã được đưa về trưng bày tại một số sự kiện ở Việt Nam. Động thái này cho thấy mẫu xe có thể sớm được giới thiệu ra thị trường.

iCaur V23 được trưng bày tại sự kiện tổ chức ở Việt Nam. Ảnh: iCaur.

Khác với MG ZS, V23 sở hữu kiểu dáng vuông vức của mẫu SUV địa hình. Xe có các số đo kích thước dài 4.220 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.845 mm và có chiều dài cơ sở 2.735 mm. Kích thước này giúp V23 ngắn hơn nhiều SUV phổ thông nhưng chiều rộng gần 1,92 m vẫn tạo dáng xe khá bề thế.

Nội thất nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch, ghế trước chỉnh điện và hàng ghế sau có thể gập để tăng không gian chứa đồ. Xe không có màn hình thông tin truyền thống phía sau vô-lăng.

Nhiều khả năng, V23 tại Việt Nam sẽ đi kèm động cơ điện công suất 201 mã lực và hệ dẫn động 2 cầu. Pin dung lượng 81,76 kWh có thể sạc từ 20 lên 80% trong khoảng 42 phút.

Các trang bị hỗ trợ lái được công bố gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, radar trước sau, giám sát áp suất lốp và 6 chế độ lái. Giá bán tại Việt Nam hiện chưa được tiết lộ.

iCaur V23 sở hữu kiểu dáng vuông vức, mang phong cách SUV địa hình và đã được đưa về trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: Paultan.

iCaur là thương hiệu ô tô thuộc tập đoàn Chery của Trung Quốc, tập trung vào các dòng xe năng lượng mới mang phong cách SUV địa hình. Tại Trung Quốc, thương hiệu này sử dụng tên iCar, còn tên iCaur được dùng cho nhiều thị trường quốc tế. Trước Việt Nam, hãng đã hiện diện tại một số nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

BYD Sealion 5

BYD Sealion là mẫu xe của thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD. BYD Việt Nam đã xác nhận mẫu SUV cỡ C này sẽ được giới thiệu trong tháng 10. Hiện tại, mẫu xe này đã bắt đầu nhận đặt cọc tại đại lý.

BYD Sealion 5 thuộc phân khúc SUV hạng C, có kích thước tổng thể nhỉnh hơn Mazda CX-5. Ảnh: BYD.

Sealion 5 sử dụng công nghệ DM-i theo cấu hình plug-in hybrid. Hệ thống gồm động cơ xăng 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Bản cao cấp dùng pin LFP dung lượng 18,3 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện khoảng 110 km.

Khi pin đầy và bình xăng 52 lít được đổ đầy, phạm vi hoạt động kết hợp theo công bố của hãng đạt khoảng 1.200 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 18 kW, đồng thời xe có tính năng V2L để cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

Sealion 5 dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và có trục cơ sở 2.712 mm. Xe sử dụng mâm 18 inch, treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết.

Trang bị đáng chú ý trên bản cao gồm màn hình trung tâm 12,8 inch, bảng đồng hồ 8,8 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, camera 360 độ và 6 túi khí. Trên bản cao cấp, Sealion 5 được trang bị gói ADAS cấp độ 2 với khoảng 20 tính năng.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch là trang bị tiêu chuẩn trên BYD Sealion 5. Ảnh: BYD.

Theo thông tin được BYD hé lộ, Sealion 5 có giá dự kiến dưới 800 triệu đồng. Với vùng giá này, mẫu SUV của BYD sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 (699-869 triệu đồng), Ford Territory (739-916 triệu đồng) hay Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng).