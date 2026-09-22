Ngắm VinFast VF Wild thực tế tại đại lý, không có cửa mở ngược như bản concept

Hòa Phát đang đưa xe điện hạng nặng vào một trong những khu liên hợp thép lớn nhất Việt Nam, từ xe đầu kéo có thể kéo 70 tấn đến máy xúc lật điện. Động thái này cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vận hành nhà máy thép.