Ngắm VinFast VF Wild thực tế tại đại lý, không có cửa mở ngược như bản concept

Thị trường số
VinFast Evo Grand thế hệ mới: Thêm trang bị, giá tăng, tầm hoạt động không đổi
VinFast Evo Grand thế hệ mới có 3 phiên bản, chủ yếu được thay đổi về thiết kế và trang bị, trong khi hiệu suất vận hành gần như giữ nguyên so với đời trước.
Nano S05 giá 148 triệu đồng: "Canh bạc" mới của TMT Motors sau Wuling?
Nano S05 gây chú ý với mức giá dự kiến từ 148 triệu đồng, nhưng lợi thế rẻ và nhỏ gọn chưa chắc đủ giúp mẫu xe mới của TMT Motors tạo chỗ đứng trong phân khúc xe điện mini ngày càng cạnh tranh.
Giá 860 triệu và công nghệ EREV có giúp VinFast VF Wild cạnh tranh Ford Ranger, Hilux, Triton?
Sự xuất hiện của VF Wild đưa VinFast vào phân khúc bán tải, nơi mẫu xe mới sẽ cạnh tranh với các tên tuổi lâu năm bằng lợi thế công nghệ điện hóa và phạm vi hoạt động.
Tập đoàn Thành Công và VGX thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam
Ngày 16/9, Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam.
Santa Fe, Stargazer và loạt xe Hyundai có giá ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9
Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 9/2026 cho nhiều mẫu xe, với tổng giá trị hỗ trợ cao nhất lên tới 220 triệu đồng.
Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long chi tiền cho xe điện hạng nặng
Hòa Phát đang đưa xe điện hạng nặng vào một trong những khu liên hợp thép lớn nhất Việt Nam, từ xe đầu kéo có thể kéo 70 tấn đến máy xúc lật điện. Động thái này cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vận hành nhà máy thép.
VinFast, Honda, Yamaha tăng tốc mở trạm đổi pin và bài toán chuẩn hóa nhìn từ Trung Quốc
VinFast, Honda và Yamaha đang tăng tốc phát triển mạng lưới đổi pin cho xe máy điện, mở ra cuộc đua mới về hạ tầng. Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy khi nhiều hãng cùng tham gia, chuẩn hóa là bài toán khó có thể bỏ qua.
5 điều đáng chú ý về Tesla, hãng xe vừa lập pháp nhân tại Việt Nam
Gắn với tỷ phú giàu nhất thế giới, đi đầu trong làn sóng xe điện và nổi tiếng với Autopilot, Tesla có nhiều điểm khác biệt so với phần lớn hãng ô tô truyền thống trên thị trường.
Tesla đăng ký pháp nhân tại Việt Nam, vốn hơn 77,6 tỷ đồng, trợ lý tổng giám đốc là người Việt
Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam vừa được đăng ký tại TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh bao gồm nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ ô tô, phụ tùng. Động thái này có thể mở đường để thương hiệu xe điện Mỹ tiến gần hơn tới hoạt động kinh doanh chính hãng tại Việt Nam.
VinFast phát triển 2 mẫu xe riêng cho Ấn Độ, giá dưới 310 triệu đồng
VinFast đang nghiên cứu 2 mẫu ô tô điện dành riêng cho Ấn Độ, cho thấy hãng đang điều chỉnh chiến lược để phù hợp hơn với nhu cầu tại thị trường này.
iPhone lần đầu có giá hơn 100 triệu đồng
Apple vừa giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập iPhone Duo với giá phiên bản cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.
Loạt xe BMW, Audi giảm 400-500 triệu đồng
Mức giảm hàng trăm triệu đồng đang xuất hiện ở nhiều mẫu xe sang đời cũ. Đại lý đẩy mạnh xử lý hàng tồn để nhường chỗ cho sản phẩm mới.
Nhân viên VinFast tiết lộ về xe bán tải thuần điện VF Wild
Theo một nhân viên bán hàng VinFast tại TP.HCM, VF Wild có giá khoảng 800 triệu đồng, bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 15/9.
Bộ bơm túi khí Trung Quốc liên quan 11 ca tử vong tại Mỹ
Mỹ ghi nhận 11 trường hợp tử vong và 3 người bị thương nặng trong các vụ tai nạn liên quan bộ bơm túi khí thay thế mang thương hiệu DTN của Trung Quốc.
Xe bán tải PHEV của Nissan sắp vào Đông Nam Á, VinFast VF Wild có thêm đối thủ cạnh tranh
Nissan Frontier Pro chuẩn bị ra mắt tại Philippines trong lúc bán tải điện hóa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại khu vực, mở ra câu hỏi liệu Việt Nam có nằm trong kế hoạch tiếp theo của hãng xe Nhật.
Vì sao Toyota Land Cruiser đời cũ vẫn giữ giá cao sau nhiều năm sử dụng?
Không ít chiếc Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng vẫn được rao bán ngang, thậm chí cao hơn giá xe mới, cho thấy sức hút và khả năng giữ giá đáng chú ý của dòng SUV này.
Loạt ô tô 7 chỗ giá dưới 500 triệu đồng
Khoảng giá dưới 500 triệu đồng vốn chủ yếu dành cho sedan, hatchback hoặc SUV cỡ nhỏ, nhưng hiện người mua đã có thể lựa chọn một số mẫu xe 7 chỗ rộng rãi.
Loạt smartphone đáng chú ý trong tầm giá 5-7 triệu đồng
Với 5-7 triệu đồng, người mua hiện có thể chọn smartphone từ nhu cầu cơ bản đến những mẫu nổi bật về màn hình, pin, 5G hay độ bền, nhưng mỗi mức giá lại mang đến một tập hợp trang bị khác nhau.
AI trên smartphone ngày càng phổ biến, dùng thế nào để an toàn?
AI ngày càng phổ biến trên smartphone, nhưng người dùng cần chọn đúng tính năng để tránh lãng phí chi phí và dữ liệu cá nhân.
Đi đường dài, chọn ô tô nào để vừa tiết kiệm vừa yên tâm?
Với nhu cầu đi xa thường xuyên, lựa chọn một mẫu xe vừa tiết kiệm, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều điều kiện đường sá là bài toán không đơn giản.