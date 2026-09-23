SUV Trung Quốc BYD Sealion 5 chốt lịch ra mắt Việt Nam, cạnh tranh loạt "ông lớn"

BYD Sealion 5 dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 10, gia nhập phân khúc C-SUV với những cái tên như Mazda CX-5, Honda CR-V và Ford Territory.

Theo tiết lộ của nhân viên đại lý BYD ở TP.HCM, Sealion 5 sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 10/10 tới. Xe dự kiến có 2 phiên bản Essential và Premium với giá dự kiến lần lượt 650 triệu và 750 triệu đồng.

Sealion 5 thuộc phân khúc SUV hạng C, có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. So với Mazda CX-5 (4.590 x 1.845 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm), mẫu xe của BYD nhỉnh hơn ở tất cả thông số.

Ngoại thất Sealion 5 được trang bị đèn LED phía trước, bộ mâm hợp kim 18 inch và cốp sau đóng mở điện. Cách bố trí trang bị tập trung vào các tiện ích phổ biến trong phân khúc, thay vì tạo khác biệt bằng những chi tiết thiết kế cầu kỳ.

Bên trong, xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, chìa khóa NFC Digital Key và khoang hành lý 530 lít, mở rộng tối đa 1.482 lít. Bản Essential dùng màn hình 10,1 inch và 6 loa, trong khi Premium có màn hình xoay 12,8 inch, 8 loa, ghế trước chỉnh điện và làm mát.

Sealion 5 sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện cho tổng công suất 214 mã lực. Theo công bố của BYD, xe có thể chạy thuần điện tối đa 110 km, còn phạm vi di chuyển kết hợp xăng và điện là hơn 1.200 km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 0,8 lít/100 km khi pin đầy và 3,7 lít/100 km khi pin ở mức thấp. Xe cũng hỗ trợ tính năng V2L có công suất 3,3 kW, cho phép sử dụng nguồn điện từ pin để cấp cho các thiết bị bên ngoài.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch là trang bị tiêu chuẩn trên BYD Sealion 5. Ảnh: BYD.

Về an toàn, Sealion 5 được trang bị 6 túi khí, riêng bản Premium có thêm camera 360 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS với khoảng 20 tính năng. Các tính năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Nếu mức giá dự kiến được giữ nguyên, Sealion 5 sẽ có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc SUV hạng C. Trong khi đó, bản Premium giá 750 triệu đồng cũng chỉ nằm ở vùng trung bình khi so với Mazda CX-5 (699-869 triệu đồng), Ford Territory (739-916 triệu đồng) và Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng).

Mazda CX-5 hiện dẫn đầu phân khúc SUV hạng C và cũng là đối thủ lớn nhất mà BYD Sealion 5 phải đối mặt khi gia nhập thị trường Việt Nam. Ảnh: Mazda.

Tuy nhiên, mức giá dễ tiếp cận chưa chắc giúp Sealion 5 tạo khác biệt rõ rệt trong một phân khúc có tính cạnh tranh cao bậc nhất thị trường.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, TC Motor và VinFast, sau 8 tháng đã qua của năm 2026, Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc với doanh số 10.444 xe, tiếp đến là VinFast VF 7 với 7.820 xe, Ford Territory 7.734 xe và Mitsubishi Destinator 6.588 xe.

Có thể thấy, việc đưa Sealion 5 về Việt Nam là bước đi nhiều thách thức với BYD khi mẫu xe này chen chân vào một trong những phân khúc đông đúc nhất thị trường.

Dù vậy, sức mua lớn và mức độ quan tâm cao dành cho SUV hạng C cũng mở ra cơ hội đáng kể nếu Sealion 5 tạo được khác biệt về giá, công nghệ và chi phí sử dụng.