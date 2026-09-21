Nano S05 giá 148 triệu đồng: "Canh bạc" mới của TMT Motors sau Wuling?

Nano S05 gây chú ý với mức giá dự kiến từ 148 triệu đồng, nhưng lợi thế rẻ và nhỏ gọn chưa chắc đủ giúp mẫu xe mới của TMT Motors tạo chỗ đứng trong phân khúc xe điện mini ngày càng cạnh tranh.

Giữa tháng 8 vừa qua, Nano S05 - mẫu xe điện mini do TMT Motors sản xuất - xuất hiện những hình ảnh thực tế đầu tiên, cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa. Sự xuất hiện của mẫu xe đáng chú ý khi TMT Motors từng có hơn 3 năm thử sức với phân khúc xe điện giá rẻ thông qua thương hiệu Wuling.

Giá 148 triệu đồng có đủ tạo khác biệt?

Theo thông tin được TMT Motors công bố, Nano S05 thuộc phân khúc ô tô đô thị cỡ nhỏ với 2 chỗ ngồi. Mẫu xe này có 2 cấu hình pin, cho phạm vi di chuyển khoảng 120 km và 150 km. Phiên bản thấp nhất có giá dự kiến từ 148 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với những mẫu ô tô mới đang bán tại Việt Nam.

Nano S05 được định vị là mẫu xe điện đô thị siêu nhỏ, với lợi thế ở mức giá dự kiến từ 148 triệu đồng và kích thước gọn để di chuyển trong phố. Ảnh: TMT Motors.

Nano S05 cũng không phải sản phẩm được TMT Motors phát triển hoàn toàn từ đầu. TMT Motors cho biết mẫu xe sử dụng triết lý thiết kế và nền tảng kỹ thuật của Silence S04, dòng xe đô thị 2 chỗ đến từ Tây Ban Nha, sau đó được tinh chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Nguồn gốc châu Âu cùng giá bán thấp có thể giúp Nano S05 tạo sự chú ý. Tuy nhiên, với cấu hình 2 chỗ và phạm vi di chuyển chủ yếu phục vụ nhu cầu đô thị, sản phẩm cũng tự giới hạn nhóm khách hàng so với những mẫu xe 4 chỗ có khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng hơn.

Đó là lý do mức giá 148 triệu đồng mới chỉ giải quyết bài toán chi phí đầu vào. Khi bước ra thị trường, Nano S05 còn phải chứng minh khoản tiền tiết kiệm đủ lớn để người mua chấp nhận đánh đổi những hạn chế về không gian và công năng.

Sức ép từ phân khúc ngày càng đông đúc

Đối thủ đầu tiên và dễ thấy nhất của Nano S05 chính là VinFast VF 2/Minio Green. Mẫu xe này có giá niêm yết 188 triệu đồng, cao hơn Nano S05 khoảng 40 triệu đồng. Bù lại, mẫu xe Việt có 4 chỗ và phạm vi di chuyển xa hơn, khoảng 210 km.

VF 2 là một trong những đối thủ trực tiếp của Nano S05, với cấu hình 4 chỗ, giá niêm yết 188 triệu đồng và phạm vi di chuyển khoảng 210 km. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở nhóm xe Trung Quốc, Bestune Xiaoma được bán với giá 199 triệu đồng, cấu hình 4 chỗ và phạm vi hoạt động khoảng 170 km. Độ hoàn thiện sản phẩm cũng là một điểm cộng của mẫu xe này. Như vậy, chênh lệch giữa Nano S05 và những lựa chọn có công năng rộng hơn chỉ khoảng 40-50 triệu đồng.

Dù có kích thước lớn hơn và không cạnh tranh trực diện về giá, VF 3 vẫn là cái tên khó bỏ qua khi xét đến sức ép thị trường với Nano S05. Mẫu xe của VinFast đã hình thành lượng người dùng lớn, đạt doanh số hơn 25.000 xe ở năm 2024 và 44.000 xe trong năm 2025.

Vì vậy, Nano S05 bước vào một phân khúc không còn nhiều dư địa như thời điểm Wuling Hongguang Mini EV ra mắt năm 2023. Thay vì gần như một mình ở nhóm xe điện mini giá rẻ, mẫu xe mới của TMT Motors nay phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ, mỗi mẫu đều có lợi thế riêng về giá, công năng hoặc hệ sinh thái.

Trao đổi với VietTimes, ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), cho rằng lợi thế giá rẻ của Nano S05 chưa đủ sức thuyết phục người mua đánh đổi về công năng.

Ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Theo ông Công, cơ hội của Nano S05 khá thấp khi VF 3 đã tạo được vị thế, còn VF 2/Minio Green và Bestune Xiaoma cùng gây sức ép ở nhóm xe giá thấp. Ông nhận định mẫu xe mới của TMT sẽ gặp khó trong việc tạo ra một nhóm khách hàng riêng đủ lớn.

Wuling và bài học trước "canh bạc" Nano S05

Đây không phải lần đầu TMT Motors theo đuổi chiến lược ô tô điện giá rẻ. Năm 2023, doanh nghiệp đưa thương hiệu Wuling vào Việt Nam, với sản phẩm đầu tiên là mẫu xe điện cỡ nhỏ Hongguang Mini EV (sau đổi tên thành Mini EV), có giá khởi điểm 239 triệu đồng.

Wuling Mini EV là mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên được TMT Motors đưa vào Việt Nam, mở đầu chiến lược xe điện giá thấp của doanh nghiệp từ năm 2023. Ảnh: TMT Motors.

Tuy nhiên, kết quả ban đầu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Năm 2023, TMT Motors bán được 591 xe Wuling, chỉ hoàn thành khoảng 10% kế hoạch 5.525 xe. Sang năm 2024, doanh số tăng lên 1.358 chiếc, vượt kế hoạch 1.016 xe.

Đà tăng này không kéo dài. Năm 2025, TMT tiêu thụ 1.234 ô tô điện, chỉ đạt khoảng 36,3% kế hoạch 3.404 xe. Nhìn trong cả giai đoạn, dù có năm tăng trưởng, quy mô tiêu thụ xe điện của doanh nghiệp vẫn chủ yếu quanh ngưỡng hơn 1.000 chiếc mỗi năm. Khoảng cách càng rõ khi đặt cạnh doanh số hàng chục nghìn xe của VF 3 đã nêu ở trên.

Rõ ràng, doanh số hàng chục nghìn chiếc của VF 3 cho thấy nhu cầu ở nhóm ô tô điện cỡ nhỏ là có thật. Trong khi đó, việc Wuling vẫn quanh mốc hơn 1.000 xe mỗi năm cho thấy thương hiệu này chưa tạo được sức cạnh tranh tương xứng với tiềm năng của phân khúc.

Lý giải thêm về nguyên nhân, ông Vũ Tấn Công nhận định: "Bài toán của Wuling Mini EV không nằm ở quy mô thị trường, mà chủ yếu ở sản phẩm, thương hiệu và phương pháp tiếp cận khách hàng".

Một trong những bất lợi của Wuling nằm ở khả năng tạo niềm tin với người mua. Dù phổ biến tại Trung Quốc, Wuling vẫn là thương hiệu mới tại Việt Nam khi gia nhập thị trường. Cùng với đó, TMT Motors trước đây cũng chưa có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực xe du lịch.

Hạ tầng sạc cũng tạo ra khác biệt đáng kể. Wuling không phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng riêng, trong khi Mini EV chủ yếu phụ thuộc vào sạc tại nhà. Điều này làm giảm sự thuận tiện với một bộ phận khách hàng đô thị, đặc biệt là người sống tại chung cư và khó chủ động điểm sạc.

Mức giá dự kiến từ 148 triệu đồng là lợi thế lớn của Nano S05, nhưng cũng đặt TMT Motors trước bài toán về công năng và sức cạnh tranh. Ảnh: TMT Motors.

Ở chiều ngược lại, VF 3 được hưởng lợi từ hệ thống trạm sạc rộng của VinFast. Người dùng vì thế có thêm lựa chọn ngoài sạc tại nhà, qua đó giảm bớt một trong những trở ngại đáng kể khi sở hữu ô tô điện tại đô thị.

Câu chuyện Wuling vì thế đặt Nano S05 trước một bài toán tương tự. Mức giá 148 triệu đồng có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng TMT Motors vẫn phải giải quyết những yếu tố như niềm tin thương hiệu, sự thuận tiện khi sử dụng nếu muốn Nano S05 tạo ra kết quả khả quan hơn Wuling.