VinFast, Honda, Yamaha tăng tốc mở trạm đổi pin và bài toán chuẩn hóa nhìn từ Trung Quốc

VinFast, Honda và Yamaha đang tăng tốc phát triển mạng lưới đổi pin cho xe máy điện, mở ra cuộc đua mới về hạ tầng. Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy khi nhiều hãng cùng tham gia, chuẩn hóa là bài toán khó có thể bỏ qua.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang thay đổi nhanh cả về sức mua lẫn số lượng sản phẩm. Cùng với giá bán và quãng đường di chuyển, khả năng bổ sung năng lượng thuận tiện bắt đầu trở thành yếu tố quan trọng khi người dùng cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện.

VinFast, Honda và Yamaha đang tăng tốc phát triển mạng lưới đổi pin cho xe máy điện. Ảnh minh họa/AI/VT.

Xe điện bán ngày càng nhiều, đổi pin giải bài toán thời gian sạc

Vài năm gần đây, sức mua xe máy điện tăng nhanh tại Việt Nam. Theo dữ liệu của Motorcycles Data, thị trường tiêu thụ khoảng 209.000 xe máy điện trong nửa đầu năm 2025, tăng 99,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Sau 7 tháng đầu năm 2026, doanh số nhóm xe máy điện đạt 513.742 xe, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 28% tổng lượng xe máy bán ra.

Khi xe điện được sử dụng rộng rãi, yêu cầu về khả năng bổ sung năng lượng cũng trở nên rõ ràng hơn. Sạc tại nhà có thể phù hợp với người di chuyển quãng đường ngắn, nhưng thời gian chờ vài giờ đồng hồ là trở ngại với người thường xuyên đi xa, chạy dịch vụ hoặc không có chỗ sạc cố định.

Do đó, đổi pin giúp vấn đề này trở nên đơn giản hơn. Thay vì chờ pin đầy, người dùng chỉ cần tháo pin cạn, đổi lấy pin đã sạc và tiếp tục hành trình sau vài phút.

Khách hàng tìm hiểu xe máy điện tại một khu trưng bày, trong bối cảnh nhu cầu với dòng xe này đang tăng nhanh tại Việt Nam. Ảnh: Dat Bike.

Tháng 8/2025, VinFast công bố triển khai mô hình đổi pin và bắt đầu chuẩn bị hạ tầng trên quy mô lớn. Hệ thống tủ được lắp đặt từ cuối năm 2025, trước thời điểm các mẫu xe hỗ trợ đổi pin được bàn giao tới khách hàng.

Tháng 1/2026, VinFast cho biết đơn vị phát triển hạ tầng V-Green đã hoàn tất 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, đồng thời đặt mục tiêu nâng số lượng lên 45.000 tủ trên toàn quốc trong quý I/2026.

Cùng thời điểm, hãng giới thiệu Evo, Feliz II và Viper, 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin. Sang tháng 3, hệ thống bắt đầu được đưa vào sử dụng.

VinFast Viper sử dụng bộ pin có thể tháo rời, hỗ trợ người dùng đổi nhanh tại hệ thống trạm thay vì chờ sạc trong nhiều giờ. Ảnh: Thượng Tâm.

Việc VinFast đầu tư hàng nghìn điểm đổi pin cho thấy hạ tầng đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc đua xe máy điện. Khi lượng người dùng tăng, xe điện không còn chỉ phục vụ những hành trình ngắn hay nhu cầu sạc tại nhà.

Khả năng bổ sung năng lượng nhanh vì thế ngày càng được chú trọng, nhằm đưa trải nghiệm sử dụng xe điện tiến gần hơn với sự tiện lợi của xe xăng

Honda, Yamaha và những hãng mới cùng nhập cuộc

Việc VinFast đẩy mạnh hạ tầng đổi pin khiến các "ông lớn" không thể ngồi yên. Honda và Yamaha, hai thương hiệu lâu năm trên thị trường xe máy, cũng bắt đầu tham gia cuộc đua này.

Honda thương mại hóa xe máy điện tại Việt Nam từ năm 2025, trước khi mở rộng danh mục với CUV e:, UC3 và triển khai hệ thống sạc, đổi pin trong năm 2026.

Honda đang mở rộng sang mô hình đổi pin với CUV e: và hệ thống trạm e:Swap tại các HEAD. Ảnh: Honda.

CUV e: là mẫu đầu tiên của Honda tại Việt Nam sử dụng trạm e:Swap. Hai bộ pin có thể tháo rời, thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ. Xe dùng động cơ khoảng 8 mã lực, tốc độ tối đa hơn 80 km/h.

Đến tháng 6, Honda đã đưa 25 trạm đổi pin vào hoạt động tại các HEAD ở Hà Nội. Dù quy mô còn nhỏ so với VinFast, đây là bước thay đổi đáng chú ý của hãng đang nắm hơn 80% thị phần xe máy truyền thống tại Việt Nam.

Yamaha cũng điều chỉnh cách tiếp cận với Neo's. Mẫu xe này bán tại Việt Nam từ cuối năm 2022, có thể đi khoảng 72 km với một pin và 144 km khi lắp 2 pin, trong khi thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ.

Từ đầu năm 2026, Yamaha triển khai dịch vụ đổi pin Neo's tại các Yamaha Town ở Hà Nội, sau đó mở rộng tới TP.HCM từ tháng 4. Khác với tủ tự động của VinFast hay Honda, pin của Yamaha được đổi trực tiếp tại đại lý.

Nhóm doanh nghiệp mới cũng lựa chọn hướng tương tự. Volty, thương hiệu con của Nuen Moto, sắp ra mắt U1 - mẫu xe hướng đến tài xế giao hàng, có tải trọng tối đa 200 kg, động cơ 8 mã lực và 2 pin 2,2 kWh. Theo thông tin được Volty hé lộ, bộ pin trên U1 có thể tháo rời và thay nhanh tại các trạm chuyên dụng.

Gogoro, hãng xe máy điện Đài Loan nổi tiếng với mô hình đổi pin, cũng đang cho thấy những tín hiệu tiến gần thị trường Việt Nam. Hãng đã lập liên doanh với Castrol từ năm 2025, trong khi mẫu SuperSport mới đây xuất hiện trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Mẫu nhãn năng lượng của Gogoro SuperSport trong dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam, với Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đứng tên doanh nghiệp nhập khẩu. Ảnh: Cục Đăng kiểm.

Nếu chính thức tham gia thị trường, Gogoro sẽ bổ sung thêm một thương hiệu lấy hệ thống đổi pin làm trọng tâm, qua đó khiến xu hướng này tại Việt Nam rõ nét hơn.

Dù cách triển khai khác nhau, các hãng đều hướng tới một mục tiêu chung là rút ngắn thời gian bổ sung năng lượng, cho thấy đổi pin đang dần trở thành một hướng phát triển rõ nét của xe máy điện tại Việt Nam.

Đổi pin tiện hơn nhưng chi phí sử dụng có thể cao hơn

Việc ngày càng nhiều hãng tham gia cho thấy đổi pin đang trở thành một hướng đi đáng chú ý, nhưng để thuyết phục người dùng, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở sự tiện lợi mà còn ở chi phí sử dụng.

Đơn cử, một mẫu xe máy điện VinFast sử dụng 2 pin 1,5 kWh, tổng dung lượng 3 kWh và đi khoảng 165 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Người dùng thuê 2 pin với mức phí 300.000 đồng/tháng, còn phí đổi pin tiêu chuẩn tại trạm là 9.000 đồng/pin.

Đổi pin giúp rút ngắn thời gian chờ, nhưng chi phí sử dụng có thể cao hơn so với sạc tại nhà. Ảnh: VinFast.

Nếu đi trung bình 50 km mỗi ngày, tương đương 1.500 km/tháng, người dùng cần khoảng 18 lượt đổi pin. Phí đổi vào khoảng 162.000 đồng, cộng tiền thuê pin, tổng chi phí khoảng 462.000 đồng/tháng.

Với người chạy 100 km mỗi ngày, tương đương 3.000 km/tháng, số lượt đổi tăng lên khoảng 36 lần. Khi đó, phí đổi pin khoảng 324.000 đồng, đưa tổng chi phí hàng tháng lên hơn 620.000 đồng.

Nếu cùng lượng điện này được sạc tại nhà, chi phí thấp hơn đáng kể.

Để có một phép so sánh đơn giản, nếu tạm tính toàn bộ lượng điện ở mức 2.998 đồng/kWh (giá điện sinh hoạt bậc 4), 1.500 km/tháng cần khoảng 27 kWh, tương đương gần 81.000 đồng. Cộng phí thuê pin, tổng chi phí vào khoảng 381.000 đồng.

Với 3.000 km/tháng, lượng điện cần khoảng 55 kWh, tương đương gần 165.000 đồng. Tổng chi phí gồm thuê pin và tiền điện vào khoảng 465.000 đồng. Như vậy, theo biểu phí tiêu chuẩn, đổi pin cao hơn sạc tại nhà khoảng 80.000 đồng ở mức 50 km/ngày và khoảng 160.000 đồng ở mức 100 km/ngày.

Nếu người dùng chọn mua xe kèm pin thay vì thuê, chi phí vận hành hàng tháng còn thấp hơn khi chỉ phải trả tiền điện sạc. Đổi lại, phương án này yêu cầu chi phí mua xe ban đầu cao hơn.

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh cho rằng đổi pin phù hợp hơn với nhóm người dùng có tần suất di chuyển cao. Ảnh: NVCC.

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh, quản trị viên cộng đồng xe điện Việt Nam, cho rằng nếu chỉ xét chi phí năng lượng, sạc tại nhà gần như chắc chắn có lợi thế. Tuy nhiên, với nhóm chạy xe nhiều, bài toán sẽ khác.

"Trả thêm tiền đổi pin có thể chấp nhận được nếu việc này giúp xe hoạt động thêm vài giờ mỗi ngày. Khi đó, chi phí đổi pin không chỉ là chi phí năng lượng mà là chi phí để mua thời gian và tăng số km khai thác", ông Linh nhận định.

Hạ tầng đổi pin cần phát triển theo hướng nào?

Đổi pin có thể phù hợp trước hết với người di chuyển nhiều, nhưng để mở rộng ra thị trường đại chúng, cách tối ưu hạ tầng sẽ đóng vai trò quyết định.

Nếu mỗi hãng dùng một chuẩn pin và mạng lưới trạm riêng, số lượng điểm đổi có thể tăng nhưng người dùng vẫn bị giới hạn trong hệ sinh thái của thương hiệu. Trung Quốc là ví dụ cho thấy mô hình này có thể phát triển ở quy mô lớn.

China Tower đã phát triển mạng lưới đổi pin quy mô lớn tại Trung Quốc, phục vụ chủ yếu xe hai bánh điện và nhóm tài xế giao hàng. Ảnh: China Tower.

Theo Zhiyan Consulting, trong năm 2025, Trung Quốc hiện có khoảng 4 triệu người dùng các gói đổi pin xe máy điện theo tháng, cùng 77,5 triệu lượt đổi theo lượt. Quy mô thị trường đạt khoảng 14,72 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 56.900 tỷ đồng.

Quy mô này được hình thành nhờ những mạng lưới phủ rộng tại nhiều đô thị. Riêng China Tower, một trong những doanh nghiệp vận hành mạng đổi pin lớn nhất Trung Quốc, đến hết năm 2025 có khoảng 1,477 triệu người dùng dịch vụ tại hơn 320 thành phố.

Thay vì chỉ phục vụ một thương hiệu, công ty này hợp tác với nhiều nhà sản xuất để phát triển các mẫu xe tương thích với hệ thống.

Tuy nhiên, mở rộng số điểm đổi chưa phải cách duy nhất Trung Quốc tối ưu mô hình. Nước này đồng thời thúc đẩy chuẩn hóa về an toàn pin, thiết kế tủ, giao diện sạc và dữ liệu vận hành. Thậm chí, một tiêu chuẩn quốc gia riêng cho hệ thống đổi pin mô tô điện và xe máy điện sẽ có hiệu lực từ tháng 10 tới.

Cách làm này gợi ra bài toán tương tự cho Việt Nam, khi VinFast, Honda, Yamaha và các doanh nghiệp mới đang phát triển những hệ thống khác nhau. Nhà báo Hoàng Linh cho rằng không nhất thiết các hãng sử dụng chung một loại pin, bởi điều này có thể hạn chế đổi mới công nghệ.

Để mở rộng ra thị trường đại chúng, hạ tầng đổi pin cần được chuẩn hóa về an toàn, giao tiếp và giao thức hệ thống, thay vì mỗi hãng phát triển một mạng lưới khép kín riêng. Ảnh: Volty.

Theo đó, hướng phù hợp hơn là chuẩn hóa những phần quan trọng như an toàn, giao tiếp và giao thức hệ thống. Khi các nền tảng kỹ thuật được thống nhất, nhiều hãng sẽ có cơ hội cùng sử dụng một phần hạ tầng đổi pin, thay vì mỗi bên phải xây một mạng lưới riêng.