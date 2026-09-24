Ford Việt Nam sắp có nữ lãnh đạo mới

Ford Việt Nam sẽ có lãnh đạo mới từ ngày 1/12, khi bà Annaliese Atina rời vị trí Tổng giám đốc Ford New Zealand để sang Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ mới.

Theo truyền thông New Zealand, bà Annaliese Atina, Tổng giám đốc Ford New Zealand, sẽ chuyển tới Hà Nội để điều hành Ford Việt Nam từ ngày 1/12.

Trong vai trò mới, bà báo cáo trực tiếp cho Andrew Birkic, Phó chủ tịch phụ trách Bán hàng và Dịch vụ của Ford International Markets Group. Ford chưa công bố người thay Atina tại New Zealand.

Bà Annaliese Atina, Tổng giám đốc Ford New Zealand, sẽ chuyển tới Hà Nội để điều hành Ford Việt Nam từ ngày 1/12/2026. Ảnh: Annaliese Atina.

Theo AutoTalk New Zealand, ông Andrew Birkic đánh giá Atina đã góp phần củng cố hoạt động của Ford New Zealand trên cả phương diện khách hàng và hệ thống đại lý.

"Năng lực điều hành cùng sự quan tâm đến khách hàng và hệ thống đại lý của bà đã góp phần củng cố hoạt động của Ford tại New Zealand. Tôi tin rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho Ford Việt Nam trong giai đoạn phát triển sắp tới", ông Birkic cho biết.

Sự xuất hiện của Atina đánh dấu thay đổi mới trong bộ máy lãnh đạo Ford Việt Nam. Người tiền nhiệm Ruchik Shah đã kết thúc nhiệm kỳ tổng giám đốc vào tháng 8 vừa qua, sau hơn 4 năm đảm nhiệm vị trí này. Hiện tại, ông chuyển sang Hyundai, phụ trách hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại khu vực ASEAN.

Atina sẽ đến Việt Nam sau hơn 2 năm điều hành Ford New Zealand. Bà được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tại thị trường này từ tháng 5/2024, thay ông Simon Rutherford.

Đáng chú ý, Atina không trưởng thành từ ngành công nghiệp ô tô. Trước khi gia nhập Ford, bà có hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý, chủ yếu trong bán hàng, dịch vụ khách hàng và chuyển đổi hoạt động doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập Ford, Atina từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Coca-Cola Amatil và One New Zealand - tiền thân là Vodafone New Zealand.

Ông Ruchik Shah trong chuyến công tác tại đại lý khi còn giữ chức Tổng giám đốc Ford Việt Nam. Ảnh: Ford.

Tại One New Zealand, bà phụ trách mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với khoảng 125.000 khách hàng. Kinh nghiệm của Atina tập trung vào bán hàng, chăm sóc khách hàng và chuyển đổi hoạt động kinh doanh.

Các sáng kiến Atina triển khai tại Coca-Cola Amatil đã góp phần nâng mức độ hài lòng của khách hàng khoảng 35%. Kinh nghiệm về khách hàng và chuyển đổi hoạt động cũng là những yếu tố được đánh giá cao khi bà được bổ nhiệm lãnh đạo Ford New Zealand vào năm 2024.

Nhìn lại hơn 2 năm lãnh đạo Ford New Zealand, Atina cho biết bà tự hào về những kết quả đạt được trong cải thiện trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ đại lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Bà cũng bày tỏ sự hào hứng với vai trò mới tại Ford Việt Nam và những cơ hội khi chuyển tới Hà Nội làm việc.