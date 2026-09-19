Giá 860 triệu và công nghệ EREV có giúp VinFast VF Wild cạnh tranh Ford Ranger, Hilux, Triton?

Sự xuất hiện của VF Wild đưa VinFast vào phân khúc bán tải, nơi mẫu xe mới sẽ cạnh tranh với các tên tuổi lâu năm bằng lợi thế công nghệ điện hóa và phạm vi hoạt động.

Mở ra phân khúc hoàn toàn mới cho VinFast

Ngày 19/9, VinFast giới thiệu mẫu xe bán tải VF Wild tại Việt Nam, sau hơn 2 năm xuất hiện dưới dạng concept. Xe có giá 860 triệu đồng với các màu cơ bản và 872 triệu đồng cho bản màu bạc.

VF Wild có kích thước dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thông số này đưa mẫu xe vào nhóm bán tải cỡ trung, cùng phân khúc Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Dù không hầm hố như bản concept trước đó, VF Wild vẫn giữ các đường nét cơ bắp như nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các đường nét nối liền từ cabin tới thùng hàng. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch có thiết kế kín.

VF Wild giữ phong cách bán tải mạnh mẽ với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng, thân xe liền khối và bộ mâm 18 inch. Ảnh: VinFast.

Ở phía sau, phần thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng 750 kg. Cửa thùng sau có cơ cấu hỗ trợ khí nén, 2 bên thân được bố trí bệ bước giúp người dùng dễ tiếp cận khoang chở hàng.

Bên trong, VF Wild được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch và cần số đặt sau vô-lăng. Xe còn hỗ trợ V2L, cho phép cấp điện ra các thiết bị bên ngoài - tính năng đã xuất hiện trên một số mẫu xe BYD.

Theo công bố, VF Wild sử dụng pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện hơn 250 km (tiêu chuẩn NEDC). Bên cạnh đó, xe còn đi kèm động cơ xăng để bổ sung năng lượng khi cần, đưa tổng phạm vi hoạt động lên đến 1.000 km.

Hệ truyền động này được gọi là EREV, hay xe điện mở rộng phạm vi. Theo nguyên lý hoạt động, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò phát điện để bổ sung năng lượng cho pin khi cần.

VinFast hiện chưa công bố công suất mô-tơ, mô-men xoắn, sức kéo, dung tích bình nhiên liệu hay mức tiêu hao nhiên liệu của hệ thống mở rộng phạm vi.

VF Wild có gì để cạnh tranh trong phân khúc bán tải?

Với giá từ 860 triệu đồng, VF Wild không đi theo hướng cạnh tranh bằng mức giá thấp. Mức này nằm ở khoảng giữa của phân khúc, khi Ford Ranger có giá từ 707 triệu đến 1,039 tỷ đồng, Toyota Hilux từ 632-903 triệu đồng và Mitsubishi Triton từ 655-924 triệu đồng.

VF Wild gia nhập phân khúc bán tải vốn có sự hiện diện lâu năm của Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Ảnh: Toyota.

Khác biệt lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Trong khi phần lớn xe bán tải tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ diesel, VF Wild cho phép người dùng chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km trong nhu cầu hằng ngày, nhưng vẫn có tổng phạm vi tới 1.000 km khi cần đi xa.

Cách tiếp cận này khá phù hợp với đặc thù sử dụng bán tải. Người mua dòng xe này không chỉ di chuyển trong đô thị mà còn thường xuyên đi tỉnh, chở hàng, dã ngoại hoặc tới những khu vực có hạ tầng sạc hạn chế.

V2L cũng là trang bị hữu ích với nhóm khách hàng thường xuyên cắm trại hoặc sử dụng thiết bị điện ngoài trời. Tuy nhiên, với những chuyến dã ngoại dài ngày, người dùng vẫn nên chủ động chuẩn bị nguồn điện dự phòng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện từ xe.

Tuy nhiên, thách thức với VF Wild là không nhỏ. Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton đều đã hiện diện lâu năm tại Việt Nam, sở hữu độ nhận diện cao và khả năng vận hành, độ bền đã được thị trường kiểm chứng.

Ford Ranger vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của VF Wild khi nhiều năm giữ vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam. Ảnh: Ford.

Trong đó, Ford Ranger lâu nay được xem là "vua bán tải" với doanh số đứng đầu thị trường nhiều năm qua. Lũy kế 8 tháng vừa qua của năm 2026, Ranger đạt doanh số 8.688 xe, bỏ xa các đối thủ Hilux (5.261 xe) và Triton (2.826 xe).

Do đó, công nghệ EREV hoàn toàn mới cùng mức giá 860 triệu đồng có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng để duy trì lợi thế, VF Wild vẫn cần chứng minh khả năng vận hành thực tế, độ bền, chi phí sử dụng và chất lượng dịch vụ hậu mãi.