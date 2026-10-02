VF MPV 7 ưu đãi 67,5 triệu đồng, thêm lựa chọn cho gia đình đông thành viên

Không gian 7 chỗ có thể điều chỉnh theo từng nhu cầu giúp VF MPV 7 thích ứng khi gia đình thêm thành viên, con lớn hơn hoặc thường xuyên đi xa. Ưu đãi 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đưa giá xe xuống còn 682,5 triệu đồng, hỗ trợ người mua nâng cấp phương tiện.

Chọn xe rộng khi gia đình thêm thành viên

Gia đình có thêm thành viên là lúc nhiều người bắt đầu nhận thấy giới hạn của chiếc xe đang sử dụng. Ghế trẻ em chiếm một phần không gian phía sau, xe đẩy và đồ dùng cho con làm khoang hành lý nhanh đầy, trong khi những chuyến có thêm ông bà thường phải sắp xếp một phương tiện khác.

Đây là trường hợp của anh Nguyễn Đức Thiện (TP.HCM). Chiếc xe năm chỗ trở nên chật khi cả gia đình về quê hoặc du lịch. Vợ chồng anh vì thế muốn lựa chọn một mẫu xe có thể sử dụng lâu dài thay vì chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt.

Nhu cầu đó đưa anh đến với VF MPV 7, mẫu xe có cấu hình bảy chỗ, chiều dài 4.740 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Không gian 3 hàng ghế giúp gia đình chủ động sắp xếp chỗ ngồi, đồng thời có thể điều chỉnh theo số người và lượng hành lý trong từng chuyến đi.

Ngày thường, xe có thể chỉ phục vụ bố mẹ và các con. Những hàng ghế không sử dụng được điều chỉnh hoặc gập để dành thêm chỗ cho xe đẩy, đồ mua sắm hay dụng cụ thể thao. Khi có thêm ông bà hoặc người thân, gia đình sử dụng đầy đủ ba hàng ghế mà không cần chia thành nhiều phương tiện.

VF MPV 7 được trang bị điều hòa tự động với cửa gió cho cả ba hàng ghế, hữu ích khi xe chở đủ người trong thời tiết nóng hoặc trên hành trình kéo dài nhiều giờ.

Ưu đãi 9% giúp kế hoạch nâng cấp dễ dàng hơn

Ngoài không gian, trải nghiệm vận hành cũng ảnh hưởng đến khả năng gắn bó lâu dài với một chiếc xe gia đình. VF MPV 7 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, thoải mái để cả gia đình di chuyển trong đô thị hay đi tỉnh xa.

Hệ thống treo sau đa liên kết góp phần hạn chế dao động khi xe phải đổi mặt với nhiều dạng địa hình. Trên những chuyến đi kéo dài, độ êm của xe giúp hành khách tại hai hàng ghế sau duy trì sự thoải mái tốt hơn.

VF MPV 7 có phạm vi di chuyển công bố 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường này đáp ứng các hoạt động hằng ngày, đồng thời phù hợp với nhiều chuyến đi liên tỉnh. Khi cần bổ sung năng lượng, xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút.

Khoản đầu tư ban đầu cũng trở nên dễ cân đối hơn nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đáp ứng điều kiện chuyển đổi được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 682,5 triệu đồng.

Người mua còn có thể được vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Sau khi nhận xe, chủ sở hữu VF MPV 7 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Theo giới chuyên gia, loạt ưu đãi đáng tiền cùng khả năng sử dụng đa dạng giúp VF MPV 7 trở thành lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn sở hữu một chiếc xe bảy chỗ để gắn bó lâu dài.