VinFast phát triển 2 mẫu xe riêng cho Ấn Độ, giá dưới 310 triệu đồng

VinFast đang nghiên cứu 2 mẫu ô tô điện dành riêng cho Ấn Độ, cho thấy hãng đang điều chỉnh chiến lược để phù hợp hơn với nhu cầu tại thị trường này.

Theo Reuters, 2 mẫu xe mới có tên mã VF X và VF Y. Kế hoạch cho thấy VinFast đang chuyển từ việc đưa các mẫu xe toàn cầu vào Ấn Độ sang phát triển sản phẩm riêng cho thị trường này.

Hướng tới phân khúc xe điện giá rẻ

Trong 2 mẫu đang được nghiên cứu, VF X được định vị là sản phẩm dễ tiếp cận, với giá dự kiến dưới 12.000 USD, tương đương khoảng 310 triệu đồng. Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với các mẫu VinFast đang bán tại Ấn Độ như VF 6 (19.000 USD), VF 7 (24.000 USD) hay VF MPV 7 (25.600 USD).

Nguồn tin của Reuters cho biết VF X sẽ nhỏ hơn VF 6 nhưng lớn hơn VF 3. Cách bố trí này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Ấn Độ, nơi người mua xe phổ thông vẫn ưu tiên không gian sử dụng nhưng đồng thời rất nhạy cảm với giá.

VF X dự kiến được định vị dưới VF 6, với giá mục tiêu dưới 12.000 USD để tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Các thông số kỹ thuật như kích thước, công suất, dung lượng pin hay phạm vi di chuyển chưa được tiết lộ. VinFast cũng chưa công bố trang bị của VF X và VF Y. Một trong những bài toán lớn nhất ở giai đoạn phát triển là cân bằng giữa kích thước xe và chi phí sản xuất.

Để kiểm soát giá thành, VinFast đã làm việc với các nhà cung cấp Ấn Độ ngay từ giai đoạn đầu. Tháng 8 vừa qua, lãnh đạo hãng gặp khoảng 200 nhà cung cấp để trao đổi về linh kiện, thiết bị và công cụ sản xuất có thể tận dụng tại chỗ.

Cách tiếp cận này được đưa ra sau khi VinFast tạm dừng kế hoạch sản xuất VF 3, VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ do khó tối ưu chi phí. Hiện VF 6 và VF 7 vẫn được lắp ráp tại nhà máy của hãng từ bộ linh kiện nhập từ Việt Nam.

Nếu giữ được mức dưới 12.000 USD, VF X sẽ giúp VinFast tiếp cận phân khúc xe điện phổ thông lớn hơn, nhưng cũng phải cạnh tranh trực tiếp với các hãng nội địa như Tata Motors.

Ấn Độ trở thành thị trường trọng điểm của VinFast

Việc phát triển riêng VF X và VF Y cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong chiến lược quốc tế của VinFast. Hãng đã cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào thị trường này và đưa nhà máy tại bang Tamil Nadu vào hoạt động từ năm 2025.

Nhà máy có công suất ban đầu 50.000 xe/năm và có thể mở rộng lên 150.000 xe. VinFast định hướng cơ sở này không chỉ phục vụ nhu cầu tại Ấn Độ mà còn trở thành trung tâm sản xuất cho Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

VF 6 là mẫu xe rẻ nhất của VinFast đang bán tại Ấn Độ, với giá khởi điểm khoảng 19.000 USD, tương đương gần 500 triệu đồng. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ hiện là thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới. Theo Reuters, xe điện đã chiếm hơn 7% tổng doanh số ô tô tại đây, trong khi chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện điện hóa lên 30% vào năm 2030.

VinFast bắt đầu bán xe tại Ấn Độ từ tháng 9/2025 và đến nay đã tiêu thụ khoảng 10.000 chiếc. Hai sản phẩm đầu tiên là VF 6 và VF 7 cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP cho khả năng bảo vệ người lớn và trẻ em.

Hãng đồng thời mở rộng hệ thống bán hàng, dịch vụ và chuỗi cung ứng tại nhiều thành phố. Việc đưa nhà cung cấp địa phương tham gia từ sớm cũng cho thấy VinFast muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, yếu tố quan trọng để giảm giá thành trong một thị trường cạnh tranh cao.

Việc phát triển VF X và VF Y cho thấy VinFast đang ưu tiên các mẫu xe phù hợp riêng với từng thị trường. Song song Ấn Độ, hãng cũng để ngỏ khả năng đưa VF 2 sang Mỹ và châu Âu, qua đó mở rộng dải sản phẩm xe điện giá rẻ tại các thị trường quốc tế.

Theo Reuters