Honda, Yamaha tung loạt xe máy mới trong tháng 9

Thị trường xe máy xăng Việt Nam trong tháng 9 sôi động trở lại khi các hãng lớn liên tiếp bổ sung sản phẩm mới ở nhiều phân khúc.

Thị trường xe máy Việt Nam trong tháng 9 ghi nhận một số sản phẩm mới đáng chú ý từ Honda và Yamaha. Trong đó, Honda giới thiệu Super Cub C125 và SH Mode, còn Yamaha bổ sung WR155R ở nhóm mô tô địa hình 155 cc.

Honda Super Cub C125

Đầu tháng 9, Honda giới thiệu mẫu Super Cub C125 đời 2026 tại Việt Nam. So với đời trước, mẫu xe chơi này không có nâng cấp nào đáng chú ý về thiết kế hay trang bị.

Super Cub C125 2026 giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng với đèn pha tròn, thân xe chữ S, yên rời và bộ mâm 17 inch. Ảnh: Honda.

Thiết kế tổng thể của Super Cub C125 2026 vẫn giữ đèn pha tròn, thân xe chữ S, yên rời và bộ mâm 17 inch. Về trang bị, mẫu xe này vẫn đi kèm hệ thống đèn LED, đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD, khóa thông minh và phanh đĩa ở bánh trước.

Xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 123,9 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm. Điểm thay đổi đáng kể nhất nằm ở việc động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Với người dùng, thay đổi này khó tạo ra khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng.

Ngoài một số phối màu mới, Super Cub C125 2026 gần như không thay đổi về thiết kế và trang bị so với đời trước. Ảnh: Honda.

Ở đời 2026, Honda Super Cub C125 được niêm yết giá từ 87,4-88,3 triệu đồng, đắt hơn khoảng 900.000 đồng so với đời trước. Là mẫu xe số có giá gần 90 triệu đồng, Super Cub C125 gần như không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam.

Cùng tầm tiền, khách hàng có thể chuyển sang các mẫu tay ga cao cấp và thực dụng hơn như Honda SH125i (76,7-85,7 triệu đồng), Vespa Sprint 125 (85,9 triệu đồng).

Honda SH Mode

Sau Super Cub C125, Honda tiếp tục giới thiệu SH Mode 2026 tại Việt Nam. Khác với Super Cub C125, mẫu tay ga này có nhiều thay đổi hơn về thiết kế và trang bị.

Honda SH Mode 2027 được làm mới thiết kế phần đầu xe, đồng thời bổ sung một số trang bị tiện ích so với đời trước. Ảnh: Honda.

Ở đời mới, SH Mode được làm mới cụm đèn phía trước, bổ sung các phối màu và logo mới. Thay đổi đáng chú ý nhất là đồng hồ TFT màu 4,2 inch thay cho cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD ở đời trước. Xe cũng có cổng sạc USB Type-C, cốp dưới yên dung tích 18,5 lít, khóa thông minh và phanh ABS ở bánh trước.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 124,8 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, trong khi thông số vận hành không thay đổi đáng kể so với đời trước.

Các phiên bản cao của SH Mode 2027 tiếp tục sử dụng phanh ABS ở bánh trước. Ảnh: Honda.

Honda SH Mode 2026 được niêm yết giá từ 59,7-66,4 triệu đồng, tăng khoảng 2,4 triệu đồng so với mức 57,3-64 triệu đồng của đời trước. Trong nhóm xe tay ga 125 cc có kiểu dáng thời trang, SH Mode có giá cao hơn Yamaha Grande (46,2-52 triệu đồng) hay Piaggio Liberty 125 (57,5-59,3 triệu đồng).

Yamaha WR155R

Cuối tháng 9, Yamaha giới thiệu WR155R 2026 tại Việt Nam với giá 79 triệu đồng. Đây là mẫu dual-sport dung tích nhỏ, hướng đến người dùng cần một chiếc xe có thể đi phố nhưng vẫn phù hợp với đường đất và địa hình nhẹ.

Yamaha WR155R 2026 sử dụng bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch cùng khoảng sáng gầm lớn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trên đường xấu và địa hình nhẹ. Ảnh: Yamaha.

WR155R sử dụng bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch, khoảng sáng gầm 245 mm và yên cao 880 mm. Xe nặng 134 kg, bình xăng 8,1 lít. Cấu hình này phù hợp với đường xấu và địa hình nhẹ, nhưng chiều cao yên có thể gây khó khăn với người dùng có thể hình nhỏ.



Xe dùng động cơ xy-lanh đơn 155,1 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp van biến thiên VVA. Công suất tối đa đạt 16,7 mã lực, mô-men xoắn 14,3 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp Assist & Slipper.

Trang bị trên WR155R khá cơ bản với đồng hồ LCD, phanh đĩa hai bánh nhưng không có ABS, trong khi đèn pha vẫn dùng bóng halogen. Đây là điểm hạn chế đáng chú ý với một mẫu xe có giá gần 80 triệu đồng.

WR155R dùng động cơ 155,1 cc tích hợp van biến thiên VVA, cho công suất tối đa 16,7 mã lực. Ảnh: Yamaha.

Ở đời 2026, Yamaha WR155R vẫn có giá niêm yết 79 triệu đồng, không đổi so với đời trước. Trong nhóm xe cào cào cỡ nhỏ tại Việt Nam, WR155R chỉ phải cạnh tranh với Aprilia RX125 giá 91,5 triệu đồng. Trước đây, Kawasaki KLX150 và Honda CRF150L cũng từng góp mặt trong phân khúc này.