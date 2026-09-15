5 điều đáng chú ý về Tesla, hãng xe vừa lập pháp nhân tại Việt Nam

Gắn với tỷ phú giàu nhất thế giới, đi đầu trong làn sóng xe điện và nổi tiếng với Autopilot, Tesla có nhiều điểm khác biệt so với phần lớn hãng ô tô truyền thống trên thị trường.

Việc Tesla lập pháp nhân tại Việt Nam đang làm dấy lên khả năng hãng sẽ sớm kinh doanh chính thức trong nước. Sau hơn 20 năm phát triển, thương hiệu Mỹ đã tạo dấu ấn với xe điện hiệu suất cao, công nghệ hỗ trợ lái Autopilot và mạng lưới trạm sạc Supercharger phủ rộng.

Hãng xe của tỷ phú giàu nhất thế giới

Nhắc đến Tesla, Elon Musk gần như là cái tên xuất hiện đầu tiên. Vị tỷ phú tham gia hội đồng quản trị Tesla từ năm 2004 và giữ chức CEO từ tháng 10/2008, đồng hành với hãng trong phần lớn quá trình chuyển từ một công ty khởi nghiệp thành nhà sản xuất xe điện toàn cầu.

Elon Musk là gương mặt gắn liền với Tesla trong phần lớn quá trình phát triển của hãng. Ảnh: Reuters.

Tầm ảnh hưởng của Musk càng lớn khi ông hiện là người giàu nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng hiện tại của Forbes, tài sản của CEO Tesla vào khoảng 929,4 tỷ USD, bỏ xa người đứng thứ hai là đồng sáng lập Google Larry Page với 277,9 tỷ USD.

Tại Tesla, Musk không chỉ đảm nhiệm công việc điều hành. Ông thường trực tiếp xuất hiện tại các buổi giới thiệu sản phẩm và công bố kế hoạch về xe tự lái, Cybertruck, Roadster hay robot Optimus. Vì vậy, mỗi phát ngôn của Musk thường nhanh chóng trở thành thông tin được giới công nghệ và ô tô theo dõi.

Sự gắn kết giữa một hãng xe và CEO hiếm khi rõ nét như trường hợp Tesla. Chính dưới thời Musk, công ty lựa chọn theo đuổi xe thuần điện từ rất sớm, trong bối cảnh phần lớn ngành ô tô vẫn đặt trọng tâm vào động cơ đốt trong.

Hãng xe đầu tiên "đặt cược" vào xe điện

Tesla không phải hãng đầu tiên sản xuất ô tô điện, song thuộc nhóm sớm theo đuổi loại phương tiện này như một sản phẩm thương mại lâu dài. Hãng bắt đầu bán mẫu Roadster từ tháng 2/2008, thời điểm mà ô tô điện vẫn là thị trường rất nhỏ.

Roadster chọn cách tiếp cận khác những mẫu xe điện đô thị thời đó. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây với phạm vi hoạt động 394 km mỗi lần sạc. Tesla muốn chứng minh xe điện vẫn có thể nhanh và đủ thực dụng.

Tesla bắt đầu sản xuất Roadster từ năm 2008, thời điểm xe điện vẫn là một thị trường rất nhỏ. Ảnh: Tesla.

Sau đó, Tesla lần lượt phát triển Model S, Model X rồi mở rộng tới Model 3, Model Y. Hiện Model S và Model X đã ngừng sản xuất, trong khi danh mục xe du lịch nổi bật của hãng tập trung vào Model 3, Model Y, Model Y L và bán tải Cybertruck.

Model Y L là sản phẩm mới trong danh mục này với 3 hàng ghế, 6 chỗ ngồi và phạm vi hoạt động EPA khoảng 332 dặm, tương đương 534 km. Sau gần hai thập kỷ, Tesla không còn chỉ bán câu chuyện xe điện, mà tiếp tục tìm khác biệt bằng phần mềm và công nghệ hỗ trợ lái.

Nổi danh bởi chế độ tự lái Autopilot

Autopilot là một trong những công nghệ giúp Tesla được biết đến rộng rãi hơn. Trên thực tế, đây là hệ thống hỗ trợ người lái với các chức năng kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách và hỗ trợ điều khiển xe trong một số điều kiện.

Autopilot là một trong những công nghệ giúp Tesla tạo dấu ấn, dù vẫn thuộc nhóm hệ thống hỗ trợ người lái. Ảnh: Reuters.

Cao hơn Autopilot là Full Self-Driving Supervised, thường được gọi tắt là FSD. Hệ thống có thể kiểm soát cả chiều dọc và ngang, thực hiện chuyển làn, nhập hoặc rời cao tốc, xử lý vòng xuyến, đèn giao thông và rẽ tại các giao lộ.

Khả năng này nghe khá gần với xe tự lái, nhưng Tesla yêu cầu tài xế liên tục quan sát, chịu trách nhiệm về môi trường giao thông và sẵn sàng can thiệp.

Theo Tesla, các xe sử dụng FSD đã tích lũy tổng quãng đường hơn 10,5 tỷ km. Hãng vẫn tiếp tục nâng cấp khả năng tự lái, dù nhiều kế hoạch tham vọng của Tesla trong quá khứ từng bị chậm so với thời điểm công bố ban đầu.

Mẫu xe gần 10 năm chưa giao khách

Nếu Roadster thế hệ đầu tiên là cột mốc quan trọng của Tesla, thế hệ thứ hai lại trở thành một trong những dự án trì hoãn lâu nhất của hãng. Mẫu siêu xe điện được giới thiệu từ năm 2017 và từng dự kiến bán ra năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa có chiếc nào được bàn giao tới khách hàng.

Roadster thế hệ mới được giới thiệu từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Tesla.

Sau nhiều lần trì hoãn, dự án đang có dấu hiệu trở lại. Ngày 12/9 vừa qua, Elon Musk cho biết Tesla dự kiến giới thiệu Roadster thế hệ mới vào ngày 1/10, khoảng 9 năm sau lần mẫu xe điện này xuất hiện trước công chúng.

Sức hút của Roadster phần lớn đến từ bộ thông số Tesla công bố. Xe được giới thiệu với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,9 giây, tốc độ tối đa hơn 402 km/h, cùng phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.

Đầu tư hệ thống trạm sạc khắp nước Mỹ

Tesla bắt đầu xây dựng hệ thống trạm sạc nhanh supercharger từ năm 2012 nhằm giúp chủ xe điện có thể thực hiện những chuyến đi dài. Mạng lưới này sau đó phát triển mạnh tại Mỹ và Bắc Mỹ, giải quyết bài toán hạ tầng sạc trong giai đoạn xe điện chưa có nhiều điểm sạc nhanh công cộng.

Mạng lưới trạm sạc nhanh Supercharger là một trong những lợi thế hạ tầng lớn nhất của Tesla tại Bắc Mỹ. Ảnh: Getty.

Theo Tesla, mạng lưới supercharger toàn cầu hiện có hơn 80.000 cổng sạc. Phiên bản mới có công suất tối đa 325 kW và trong điều kiện phù hợp có thể bổ sung 322 km phạm vi hoạt động chỉ trong 15 phút sạc

Riêng tại Bắc Mỹ, Tesla công bố có hơn 36.500 cổng supercharger dành cho xe hãng và trên 25.000 cổng hỗ trợ chuẩn NACS. Supercharger hiện chiếm khoảng 3/4 số bộ sạc nhanh trong khu vực, cho thấy quy mô hạ tầng mà Tesla đã xây dựng.

Đáng chú ý hơn, chuẩn sạc của Tesla sau đó được Ford, GM, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Hyundai, Toyota, Volkswagen và nhiều hãng khác chấp nhận.