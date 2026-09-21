VinFast Evo Grand thế hệ mới: Thêm trang bị, giá tăng, tầm hoạt động không đổi

VinFast Evo Grand thế hệ mới có 3 phiên bản, chủ yếu được thay đổi về thiết kế và trang bị, trong khi hiệu suất vận hành gần như giữ nguyên so với đời trước.

Ngày 21/9, VinFast giới thiệu Evo Grand thế hệ mới gồm Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited với giá bán lần lượt là 25,9 triệu, 27,9 triệu và 29,9 triệu đồng.

Nâng cấp thiết kế và trang bị

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Evo Grand thế hệ mới nằm ở thiết kế. Phần đầu xe được làm lại với dải trang trí kéo từ logo chữ V xuống mặt nạ, kết hợp cụm nan dọc mạ chrome. Phần yếm phía trong được phối 2 màu, trong khi yên xe sử dụng loại da mới.

Evo Grand II có thiết kế đầu xe mới với dải trang trí chạy dọc mặt nạ, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn giữ phong cách đặc trưng của dòng Evo. Ảnh: VinFast.

Ba phiên bản có kiểu dáng tổng thể tương đồng nhưng khác nhau ở một số chi tiết trang trí. Evo Grand II sử dụng cấu hình tiêu chuẩn, trong khi Premia và Limited được trang bị mâm nhôm cùng tay dắt phía sau bằng nhôm. Hai phiên bản cao hơn cũng có màu yên riêng để tạo khác biệt về diện mạo.

Về tiện ích, cả 3 phiên bản đều có hộc chứa đồ phía trước với nắp đóng kín, tích hợp cổng USB Type-A và USB Type-C. Cốp dưới yên có dung tích 35 lít ngang với các mẫu xe tay ga chạy xăng.

Động cơ và tầm hoạt động không đổi

Ở thế hệ mới, Evo Grand vẫn sử dụng động cơ Inhub công suất 2.250 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Xe được trang bị pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn, đồng thời hỗ trợ lắp thêm một pin rời cùng dung lượng trong cốp.

Evo Grand Limited được trang bị mâm nhôm và tay dắt phía sau bằng nhôm, tạo khác biệt so với bản Evo Grand II tiêu chuẩn. Ảnh: VinFast.

Theo VinFast, khi sử dụng 2 pin, Evo Grand có thể di chuyển tối đa 262 km/lần sạc đầy. Việc lắp thêm pin cũng chiếm một phần không gian cốp, yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu chủ yếu sử dụng xe trong đô thị.

Như vậy, Evo Grand thế hệ thứ hai không có thay đổi đáng kể về hiệu suất vận hành và quãng đường di chuyển so với đời trước, khi công suất động cơ, tốc độ tối đa và phạm vi hoạt động đều được giữ nguyên.

Cả ba phiên bản Evo Grand mới đều sử dụng động cơ Inhub công suất 2.250 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Ảnh: VinFast.

Sự khác biệt giữa 3 phiên bản mới tiếp tục tập trung ở trang bị. Evo Grand II có 2 chế độ lái Eco và Sport. Premia và Limited có thêm chế độ Normal, màn hình LCD VA và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản Limited cao nhất bổ sung Smart Key và tính năng chống trộm thông minh.

Với giá niêm yết 25,9 triệu đồng, Evo Grand II đắt hơn 3,4 triệu đồng so với mức 22,5 triệu đồng của thế hệ trước. Tuy vậy, mẫu xe mới lại không có thay đổi đáng kể về công năng khi công suất, tốc độ tối đa và quãng đường di chuyển đều gần như giữ nguyên.

Evo Grand Premia và Limited được trang bị màn hình LCD VA, hiển thị thông tin vận hành và các chế độ lái. Ảnh: VinFast.

Với mức giá 25,9-29,9 triệu đồng (đã bao gồm một pin cố định), VinFast Evo Grand sẽ đối đầu với các đối thủ như Yadea Osta (29 triệu đồng), Yadea Voltguard P-L (29,5 triệu đồng), Honda ICON e: (29,4 triệu đồng) và Dat Bike Era E2 (29,9 triệu đồng).

Nhìn chung, Evo Grand thế hệ mới chủ yếu được làm mới về thiết kế và trang bị, trong khi hiệu suất vận hành gần như không thay đổi. Vì vậy, mức giá cao hơn có thể khiến một số người dùng cân nhắc kỹ hơn, nhất là những người ưu tiên công suất và quãng đường di chuyển.