Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long chi tiền cho xe điện hạng nặng

Hòa Phát đang đưa xe điện hạng nặng vào một trong những khu liên hợp thép lớn nhất Việt Nam, từ xe đầu kéo có thể kéo 70 tấn đến máy xúc lật điện. Động thái này cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vận hành nhà máy thép.

Ngày 14/9, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận 20 phương tiện chạy điện mới phục vụ hoạt động sản xuất và vận chuyển tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Thép Hòa Phát Dung Quất là đơn vị thuộc Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch HĐQT. Lô phương tiện gồm 10 máy xúc lật điện SANY SW956E và 10 xe đầu kéo điện SANY EV550-425.

Xe đầu kéo điện SANY EV550-425 cùng hệ thống sạc, một trong hai dòng phương tiện được Hòa Phát Dung Quất đưa vào phục vụ sản xuất và vận chuyển nội bộ. Ảnh: Hòa Phát Dung Quất.

Giá trị hợp đồng mua 20 phương tiện không được Hòa Phát công bố. Tại Trung Quốc, SANY EV550-425 có giá khoảng 700.000 nhân dân tệ, tương đương 2,6 tỷ đồng. Trong khi đó, máy xúc lật điện SW956E chào bán ở mức 850.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 3,1 tỷ đồng.

Trong hai mẫu xe được Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận, EV550-425 là xe đầu kéo điện hạng nặng cấu hình 6x4, hướng tới các nhu cầu vận chuyển container, vật liệu xây dựng, hàng hóa tại cảng và logistics công nghiệp.

Mẫu xe đầu kéo này được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất cực đại 405 kW, tương đương khoảng 543 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 2.400 Nm.

Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 423 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 20% lên 80% trong tối đa 40 phút. Hệ thống pin cũng có thể tháo đổi, với thời gian thay pin khoảng 5 phút.

EV550-425 có khối lượng bản thân 11,2 tấn, tổng tải trọng kéo tối đa 70 tấn và tốc độ tối đa 89 km/h. Các thông số này phù hợp với nhu cầu vận chuyển tải trọng lớn trong khu công nghiệp, nhà máy thép và khu vực cảng.

Mẫu còn lại là SANY SW956E, máy xúc lật bánh lốp sử dụng hoàn toàn động cơ điện. Theo SANY, mẫu máy này có dung lượng pin từ 282 đến 359 kWh, trọng lượng vận hành khoảng 19 tấn, dung tích gầu 3,5 m3 và tải trọng định mức 5,8 tấn.

Dàn máy xúc lật điện SANY SW956E được bàn giao cho Hòa Phát Dung Quất, phục vụ các công đoạn bốc xếp và vận chuyển vật liệu tại khu liên hợp thép. Ảnh: Hòa Phát Dung Quất.

Việc sử dụng máy xúc và đầu kéo điện giúp Hòa Phát thay thế một phần phương tiện dùng động cơ diesel trong các công đoạn vận chuyển và bốc xếp nội bộ.

Theo Thép Hòa Phát Dung Quất, việc bổ sung phương tiện điện nằm trong kế hoạch hiện đại hóa thiết bị và nâng hiệu quả vận hành tại khu liên hợp. Doanh nghiệp cho biết các phương tiện này sẽ hỗ trợ giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải trong hoạt động vận chuyển, bốc xếp và cải thiện môi trường làm việc tại nhà máy.

Thép Hòa Phát Dung Quất hiện vận hành 2 dự án Dung Quất 1 và Dung Quất 2 trên tổng diện tích hơn 700 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD. Toàn khu liên hợp có công suất thiết kế khoảng 12 triệu tấn thép mỗi năm, tập trung vào thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và thép cuộn cán nóng HRC.