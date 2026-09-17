Santa Fe, Stargazer và loạt xe Hyundai có giá ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9

Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 9/2026 cho nhiều mẫu xe, với tổng giá trị hỗ trợ cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Trong tháng 9/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình “Đại lễ tự hào - Vạn quà gửi trao” dành cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch mua xe tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 9/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.

Theo công bố của hãng, chương trình áp dụng cho 6 dòng xe gồm Grand i10, Accent, Stargazer, Santa Fe, Creta và Tucson, với mức hỗ trợ khác nhau tùy từng mẫu xe:

Hyundai Santa Fe nhận tổng giá trị ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, cao nhất trong danh mục sản phẩm của hãng trong tháng 9. Xếp sau là Stargazer với mức hỗ trợ tối đa 117 triệu đồng

Hyundai Accent được áp dụng tổng giá trị ưu đãi tối đa 89 triệu đồng, trong khi Tucson nhận mức hỗ trợ 85 triệu đồng. Creta có ưu đãi tối đa 79 triệu đồng và Grand i10 là 50 triệu đồng.

Hyundai Stargazer nhận mức ưu đãi cao thứ hai, chỉ sau Santa Fe. Ảnh: HTV.

Với Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe, tổng giá trị chương trình bao gồm phần hỗ trợ giá từ Hyundai Thành Công và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cùng giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, mức ưu đãi dành cho Creta và Tucson bao gồm phần giảm giá từ hãng và đại lý cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.



Ngoài ưu đãi về giá bán, Hyundai Santa Fe còn được hưởng chính sách bảo hành dài hạn 8 năm hoặc 120.000 km. Ảnh: HTV.

Bên cạnh các chương trình giảm giá, Hyundai Thành Công tiếp tục duy trì chính sách gia hạn bảo hành đối với một số dòng xe đủ điều kiện. Theo hãng, thời gian bảo hành có thể được kéo dài tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Việc tiếp tục duy trì ưu đãi ở nhiều dòng xe diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cuối quý III, thời điểm các hãng và đại lý thường đẩy mạnh chính sách bán hàng nhằm kích cầu trước những tháng cao điểm cuối năm.



Thông tin chính thức: https://hyundai.thanhcong.vn/mua-xe/thong-tin-khuyen-mai/hyundai-thanh-cong-trien-khai-chuong-trinh-uu-dai-thang-9-dai-le-tu-hao-van-qua-gui-trao