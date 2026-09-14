Tesla đăng ký pháp nhân tại Việt Nam, vốn hơn 77,6 tỷ đồng, trợ lý tổng giám đốc là người Việt

Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam vừa được đăng ký tại TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh bao gồm nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ ô tô, phụ tùng. Động thái này có thể mở đường để thương hiệu xe điện Mỹ tiến gần hơn tới hoạt động kinh doanh chính hãng tại Việt Nam.

Vốn điều lệ gần 80 tỷ đồng, đăng ký bán ô tô và phụ tùng

Theo nội dung đăng ký thành lập mới, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam có trụ sở tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Vốn điều lệ của công ty ở mức hơn 77,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam đăng ký trụ sở tại TP.HCM, với ngành nghề chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Ảnh: chụp màn hình.

Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, bao gồm quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa. Ngoài hoạt động bán buôn ô tô, doanh nghiệp còn đăng ký bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ, bán lẻ ô tô, bán lẻ phụ tùng, bán buôn máy móc và thiết bị.

Bộ máy lãnh đạo của công ty có 3 người được ghi nhận trong phần người đại diện theo pháp luật. Giữ chức Chủ tịch là ông David Jon Feinstein, đăng ký địa chỉ tại 1 Tesla Road, Austin, Texas, cũng là địa chỉ trụ sở của Tesla tại Mỹ.

Bà Isabel Ching Fan, quốc tịch Mỹ, giữ chức Tổng giám đốc và có địa chỉ tại Hong Kong. Người còn lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng, quốc tịch Việt Nam, giữ chức Trợ lý tổng giám đốc.

Bà Isabel Ching Fan (đeo kính) tại lễ ra mắt Tesla Model Y ở Philippines vào tháng 3/2025. Ảnh: People Asia.

Việc đăng ký các ngành nghề liên quan đến bán buôn, bán lẻ ô tô và phụ tùng cho thấy pháp nhân này đã đăng ký phạm vi kinh doanh rộng hơn hoạt động của một văn phòng đại diện thuần túy. Tuy nhiên, việc đăng ký ngành nghề chưa đồng nghĩa Tesla đã bắt đầu bán xe tại Việt Nam.

Xe Tesla đã xuất hiện tại Việt Nam hơn 10 năm trước

Tesla thực tế không phải hãng xe xa lạ với thị trường Việt Nam. Tháng 8/2014, chiếc Tesla đầu tiên được đưa về Việt Nam thông qua một đại lý tư nhân ở TP.HCM. Xe thuộc phiên bản Model S P85+, dùng pin 85 kWh đi kèm công suất 416 mã lực. Khi đó, Model S P85+ có giá khoảng 93.400 USD tại thị trường Mỹ.

Tesla Model X, mẫu SUV điện từng được đưa về Việt Nam qua kênh nhập khẩu tư nhân. Ảnh: Carscoops.

Đến tháng 5/2017, mẫu SUV Model X được một đơn vị kinh doanh ô tô tại Hà Nội đưa về Việt Nam. Mẫu SUV của Tesla thuộc bản P100D nổi bật với hiệu suất ngang ngửa siêu xe: mạnh 761 mã lực và tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Sau đó, các mẫu xe khác của Tesla như Model 3 hay Model Y cũng được các đại lý tư nhân đưa về để phục vụ các đại gia trong nước. Tại Việt Nam, các mẫu xe kể trên có giá đồn đoán từ vài tỷ đồng, thậm chí lên đến gần 10 tỷ đồng với Model X.

Mẫu xe mới nhất của Tesla xuất hiện tại Việt Nam là chiếc xe bán tải Cybertruck. Xe thuộc bản Cyberbeast Foundation Series cao nhất, có giá hơn 120.000 USD tại Mỹ.

Hiện tại, các sản phẩm nổi bật của Tesla gồm Model 3 (từ 38.000 USD), Model Y (từ 41.600 USD) và Cybertruck (từ 74.900 USD).

Nếu Tesla chính thức bán xe tại Việt Nam, hãng sẽ phải cạnh tranh với các thương hiệu xe điện cao cấp như Porsche, Mercedes-Benz, Audi. Ảnh: Porsche.

Nếu chính thức kinh doanh tại Việt Nam, Tesla sẽ gia nhập thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh. Ở phân khúc phổ thông, VinFast và BYD hiện là 2 thương hiệu tạo dấu ấn rõ nét. Với phân khúc hạng sang, hãng sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe điện của Mercedes-Benz, BMW, Audi và Porsche.