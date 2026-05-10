Tàu khí đốt Qatar lần đầu vượt Hormuz giữa chiến tranh Iran, Mỹ chờ phản hồi hòa đàm

Một tàu chở LNG của Qatar đã vượt eo biển Hormuz để tới Pakistan giữa lúc Mỹ chờ phản hồi hòa đàm từ Iran và căng thẳng Trung Đông tiếp tục đe dọa kinh tế toàn cầu.

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar đã đi qua eo biển Hormuz trong hôm 10/5, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh với Iran bùng nổ, hướng tới Pakistan, trong khi Washington tiếp tục chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất nhằm khởi động đàm phán hòa bình.

Sau khoảng 48 giờ tương đối yên ắng sau các cuộc đụng độ rải rác tuần trước làm rung chuyển lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, Kuwait cho biết họ đã phát hiện nhiều UAV mang tính thù địch trong không phận vào sáng sớm Chủ nhật.

Tuy nhiên, tàu chở khí Al Kharaitiyat do QatarEnergy vận hành đã đi qua eo biển an toàn và đang hướng tới cảng Qasim của Pakistan, theo dữ liệu từ công ty phân tích vận tải biển Kpler. Đây là tàu Qatar đầu tiên chở khí tự nhiên hóa lỏng vượt qua Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh ngày 28/2.

Các nguồn tin trước đó cho biết chuyến hàng này – mang lại phần nào sự giải tỏa cho Pakistan sau làn sóng mất điện do gián đoạn nguồn cung khí đốt thiết yếu – đã được Iran phê duyệt nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, hai nước đang đóng vai trò trung gian trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, giới chức Iran cho biết tàu của các quốc gia tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz, hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin hôm Chủ nhật.

Mỹ hiện vẫn chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất chính thức chấm dứt chiến tranh trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm chương trình hạt nhân Iran.

Phóng viên Margot Haddad của đài truyền hình Pháp LCI hôm thứ Bảy nói rằng ông Donald Trump đã nói với cô trong một cuộc phỏng vấn ngắn rằng ông vẫn kỳ vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ Iran.

Ông Trump chịu áp lực chấm dứt chiến tranh trước chuyến thăm Trung Quốc

Trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc trong tuần này, áp lực nhằm kết thúc cuộc chiến ngày càng gia tăng, khi xung đột đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn với kinh tế thế giới.

Tehran phần lớn đã phong tỏa hoạt động hàng hải không phải của Iran qua eo biển Hormuz – nơi trước chiến tranh vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu và hiện trở thành một trong những điểm gây sức ép trung tâm của cuộc chiến.

Các nghị sĩ Iran cho biết họ đang xây dựng dự luật nhằm chính thức hóa quyền quản lý của Iran đối với eo biển này, trong đó có điều khoản cấm tàu của các “quốc gia thù địch” đi qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani tại Miami hôm thứ Bảy và thảo luận về sự cần thiết phải tiếp tục phối hợp nhằm “ngăn chặn các mối đe dọa và thúc đẩy ổn định, an ninh trên khắp Trung Đông,” theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, dù không nhắc trực tiếp tới Iran.

Những ngày gần đây chứng kiến các đợt giao tranh dữ dội nhất trong và xung quanh Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu cách đây một tháng: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiếp tục bị tấn công hôm thứ Sáu và các cuộc đụng độ rải rác giữa lực lượng Iran và tàu Mỹ cũng được ghi nhận tại eo biển.

Mỹ chỉ trích đồng minh không hỗ trợ mở lại Hormuz

Washington áp đặt phong tỏa đối với tàu Iran từ tháng trước nhưng Tehran cho tới nay vẫn chưa vội phản hồi các lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy cuộc xung đột này không được cử tri Mỹ ủng hộ khi giá xăng liên tục tăng cao.

Một đánh giá của CIA cho thấy Iran sẽ chưa chịu áp lực kinh tế nghiêm trọng từ lệnh phong tỏa của Mỹ trong khoảng bốn tháng nữa, theo một quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề.

Một quan chức tình báo cấp cao đã bác bỏ là “sai sự thật” các thông tin liên quan tới đánh giá của CIA, vốn được The Washington Post đăng tải đầu tiên.

Mỹ cũng nhận được rất ít sự ủng hộ quốc tế trong cuộc xung đột này, khi các đồng minh NATO từ chối lời kêu gọi điều tàu tới mở lại eo biển Hormuz nếu chưa có thỏa thuận hòa bình đầy đủ và một sứ mệnh được quốc tế ủy nhiệm.

Sau cuộc gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm thứ Sáu, ông Rubio đặt câu hỏi vì sao Italy và các đồng minh khác không ủng hộ nỗ lực mở lại eo biển của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm nếu Tehran được phép kiểm soát một tuyến hàng hải quốc tế.

Vương quốc Anh, nước đang phối hợp với Pháp xây dựng đề xuất bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển sau khi tình hình ổn định, hôm thứ Bảy cho biết họ đang triển khai một tàu chiến tới Trung Đông để chuẩn bị cho sứ mệnh đa quốc gia này.

Theo Reuters