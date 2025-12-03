Nóng: Dragon Capital sắp đưa 31,2 triệu cổ phiếu lên sàn

Tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD).

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Dragon Capital sẽ đưa toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 100% lượng cổ phiếu) lên giao dịch trên sàn UPCoM. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký tại VSD và đăng ký giao dịch là 4/12.

Dragon Capital tiền thân là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management – VFM). Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập tháng 7/2003.

Sau 8 lần điều chỉnh, vốn điều lệ của Dragon Capital hiện đạt 312 tỷ đồng. Trong đó, Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm hơn 48% và Dragon Capital Management (HK) Limited nắm gần 40%. Phần còn lại thuộc về DRE SPC (4,81%) và các cổ đông cá nhân.

Chủ tịch HĐQT Dragon Capital hiện là ông Dominic Scriven, hiện sở hữu 210.750 cổ phần, tương đương 0,675% vốn điều lệ của công ty.

Nguồn: Dragon Capital.

Về tình hình kinh doanh năm 2024, Dragon Capital mang về gần 1.061 tỷ đồng doanh thu tăng 4%, lãi sau thuế hơn 235 tỷ đồng tăng 20% so với năm trước đó.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận hơn 480 tỷ đồng doanh thu và hơn 55 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 12% và 60% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Dragon Capital. (Nguồn: Dragon Capital).

Theo bản công bố thông tin đại chúng, tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Công ty có hơn 200 nhân sự đến từ 8 quốc gia, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.