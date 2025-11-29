So găng lợi nhuận 2 bệnh viện trên sàn chứng khoán: TNH tiếp tục báo lỗ, Tim Tâm Đức khởi sắc

Bệnh viện TNH lỗ gần 21 đồng trong quý III, đánh dấu chuỗi lợi nhuận âm kéo dài 4 quý liên tiếp. Trong khi đó, Bệnh viện Tim Tâm Đức lại có kết quả kinh doanh tích cực.

Việt Nam hiện là quốc gia đông dân thứ ba ở Đông Nam Á với hơn 101 triệu người, chỉ đứng sau Indonesia, Philippines. Quy mô dân số gia tăng và thu nhập dần được cải thiện, kéo theo đó là mức độ quan tâm tới sức khỏe của người dân Việt Nam ngày càng cao.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, chi tiêu y tế bình quân một người có khám, chữa bệnh ở nước ta năm 2022 là 2,5 triệu đồng, thuộc mức trung bình ở khu vực Đông Nam Á (sau Singapore, Malaysia, Thái Lan), cho thấy dư địa phát triển của ngành y tế là khá lớn.

Là ngành kinh doanh đặc thù, thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhưng sự hiện sự hiện diện của các bệnh viện trên sàn chứng khoán vẫn khá ít ỏi so với kỳ vọng. Hiện tại, chỉ có 2 có hai đơn vị là CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (Mã: TNH), tên cũ là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Mã: TTD).

Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty.

TNH nối dài thua lỗ

Ghi nhận từ báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2025, TNH đạt gần 146 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng trên có được do công ty ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động của Bệnh viện TNH Việt Yên (Bắc Ninh) mới đi vào hoạt động, thu hút thêm lượng khách hàng mới. Đồng thời, Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH - công ty con của họ - đã vận hành ổn định, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Tuy nhiên, TNH đánh giá mức tăng doanh thu trong quý III vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân các bệnh viện TNH chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lũ kéo dài khiến lượng bệnh nhân đến khám và điều trị chưa đạt kỳ vọng.

Dù có doanh thu tăng trưởng nhưng dưới áp lực của giá vốn bán hàng tăng 57% lên 132 tỷ đồn cùng với các chi phí hoạt động trong kỳ đồng loạt “đi lên” (như chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp), TNH báo lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi lợi nhuận âm kéo dài 4 quý liên tiếp.

Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty.

Giải trình, TNH cho biết có thêm một bệnh viện mới đi vào hoạt động nên các chi phí nhân sự, khấu hao tài sản cố định, chi phí truyền thông và tiếp thị phục vụ cho hoạt động của bệnh viện mới cũng tăng theo.

Song song đó, công ty tập trung vào việc chuẩn bị các điều kiện về nhân lực cho dự án Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn cũng làm tăng theo các chi phí về nhân sự và đào tạo. Trong quý III, doanh nghiệp này cũng đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động chuyên môn, bao gồm mua sắm trang, thiết bị y tế và đào tạo nhân sự triển khai các kỹ thuật mới.

"Đây là khoản đầu tư cần thiết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ trong giai đoạn tiếp theo", ban lãnh đạo TNH nhấn mạnh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TNH ghi nhận gần 362 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ. Song, công ty báo lỗ sau thuế gần 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 63 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty.

Năm 2025, công ty đặt kế hoạch 620 tỷ đồng doanh thu (tăng 41%) và hơn 31 tỷ đồng lãi sau thuế (giảm 30% so với năm trước). Như vậy, sau 3 quý, TNH vẫn còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận đặt ra.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, TNH đã lý giải kế hoạch doanh thu cao nhất lịch sử dựa trên việc doanh thu của 2 bệnh viện đã hoạt động ổn định là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và TNH Phổ Yên, dự kiến tăng trưởng lần lượt là 15 và 20% trong năm nay.

Theo TNH, dù 2 bệnh viện này chưa quay trở lại mức doanh thu của năm 2023 nhưng bệnh viện TNH Việt Yên mới đi vào hoạt động tháng 11/2024 có thể tăng trưởng doanh thu từ 2 tỷ đồng (2024) lên 110 tỷ đồng (2025).

Tuy nhiên, do bệnh viện Việt Yên mới đi vào hoạt động nên dự kiến lỗ 54 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến cho kế hoạch lợi nhuận của TNH giảm.

Tim Tâm Đức kinh doanh khởi sắc

Trái ngược với Bệnh viện TNH, Tim Tâm Đức ghi nhận kết quả kinh doanh quý III khởi sắc. Doanh thu thuần hơn 211 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, 73% doanh thu đến từ hoạt động khám chữa bệnh (153 tỷ đồng) và phần còn lại đến từ bán thuốc.

Sau khi trừ đi hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 24,8 tỷ đồng, tăng 2% so với quý III/2025.

Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty.

Tính chung 3 quý đầu năm, doanh thu thuần của Tim Tâm Đức hơn 611 tỷ đồng, lãi sau thuế 70 tỷ đồng, tăng lần lượt 8%, 21% so với cùng kỳ.

Năm nay, bệnh viện lên kế hoạch tổng doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng. Như vậy, Tim Tâm Đức đã thực hiện được 81% mục tiêu doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ sau 9 tháng.

Dù có kết quả kinh doanh khởi sắc nhưng trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TTD giao dịch khá ít ỏi, thậm chí trong tháng 10 còn không ghi nhận giao dịch. Chốt phiên 28/11, cổ phiếu TTD dừng ở mức 78.200 đồng/cp.

Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty.

Ngoài 2 bệnh viện niêm yết trên sàn, mới đây, CTCP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An (Triều An), nơi ông Trầm Bê giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị, báo lãi sau thuế quý III tăng vọt.

Cụ thể, Triều An ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 32 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ, mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, chỉ sau quý II/2024.