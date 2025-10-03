Đại học Y Hà Nội, Vinmec, VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại

Chiều nay, 3/10, lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) với Hệ thống Y tế Vinmec và Đại học VinUni đã diễn ra với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

Hợp lực ba mũi nhọn

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá việc hợp tác giữa ba đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh Trường ĐHYHN với bề dày 123 năm đào tạo, luôn là cơ sở y khoa hàng đầu, nay kết hợp cùng mô hình bệnh viện hiện đại của Vinmec và VinUni sẽ tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ, vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa đón đầu xu thế mới.

Sự hợp tác này không chỉ phát huy thế mạnh của mỗi bên mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, chuyển giao công nghệ và ứng dụng kỹ thuật hiện đại để nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng cũng khẳng định thỏa thuận phù hợp với các nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước và định hướng xây dựng Trường ĐHYHN thành trường đại học trọng điểm nhóm hàng đầu châu Á.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng sinh viên sẽ có nhiều cơ hội thực hành trong môi trường bệnh viện hiện đại, các chương trình đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế và các công trình nghiên cứu chung sẽ giải quyết những vấn đề y tế cấp bách, góp phần nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam.

“Bộ Y tế cam kết đồng hành, hỗ trợ để thỏa thuận hợp tác được triển khai thành công, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đồng thời, yêu cầu các bên sau khi ký kết báo cáo định kỳ kết quả hợp tác với Bộ.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương cho rằng việc hợp tác là nền tảng góp phần hình thành mô hình y tế hiện đại

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội, khẳng định: “Việc ký kết hợp tác này là một trong những bước đi cụ thể nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi ba đơn vị y tế – giáo dục hàng đầu cùng hợp lực, lợi thế của từng bên sẽ được phát huy tối đa. Đây là nền tảng then chốt để góp phần hình thành một mô hình y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, mang lại giá trị nhân văn bền vững cho xã hội.”

Hình thành mô hình chăm sóc sức khỏe hội nhập quốc tế

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp triển khai các lĩnh vực hợp tác trọng yếu:

Giảng dạy và đào tạo: Xây dựng chương trình, giáo trình; trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên.

Nghiên cứu khoa học: Đồng phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu chung, chia sẻ kết quả cho tất cả các bên.

Phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên, chuyên gia và nhân lực y tế.

Hoạt động học thuật và cộng đồng: Tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học; hỗ trợ sinh viên qua các hoạt động hướng nghiệp, kiến tập, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Sự hợp tác này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu và tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

GS Trần Trung Dũng: Sự hợp tác này hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế chuẩn quốc tế

GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Vinmec, VinUni và Trường ĐHYHN không chỉ dừng lại ở đào tạo và nghiên cứu, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn – xây dựng một hệ sinh thái y tế chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là cơ hội để kết nối sức mạnh giữa kinh nghiệm đào tạo, nền tảng hàn lâm và hệ thống thực hành lâm sàng hiện đại, từ đó hình thành đội ngũ nhân lực y tế vững chuyên môn, sẵn sàng ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cộng đồng.”

Trong giai đoạn tới, ba bên sẽ thúc đẩy các nhóm nghiên cứu chung về công nghệ y học hiện đại (AI, robot, dữ liệu lớn), mở rộng cơ hội thực tập lâm sàng tại các cơ sở đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu học thuật, diễn đàn khoa học và hoạt động cộng đồng.

Trường ĐHYHN ký kết hợp tác với Hệ thống Y tế Vinmec và VinUni

Sự hợp lực chiến lược giữa trụ cột y khoa hàng đầu là Trường ĐHYHN với Vinmec và VinUni góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe, góp phần phát triển hệ sinh thái y tế hiện đại, hội nhập.