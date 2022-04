Vi phạm trong quảng cáo, Dược phẩm Hoàng Hường bị Bộ Y tế xử phạt

Bị xử phạt vì quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc

Cục An toàn thực phẩm vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với Công ty CP Dược Phẩm Hoàng Hường (địa chỉ: Tầng 6, số 36 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với số tiền 65 triệu đồng do quảng cáo viên xương khớp Hoàng Hường như thuốc chữa bệnh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo mà không có hoặc ghi không đúng hoặc không đọc rõ hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Cùng với hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu doanh nghiệp vi phạm phải tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo vi phạm, đồng thời, phải thu hồi sản phẩm và thu hồi bản tự công bố sản phẩm vi phạm.

Trước đó, trong chương trình "Điểm tựa tương lai" phát sóng trên VTV1 vào lúc 10h35 ngày 10/4, dược phẩm Hoàng Hường được quảng bá như một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực trồng dược liệu sạch, không ngừng đầu tư phát triển công nghệ cao như công nghệ nano trong sản xuất, áp dụng thành công trong việc sản xuất các sản phẩm bảo vệ xương khớp, gan, hoạt huyết, chăm sóc răng miệng.

Điều đáng nói, trong thời gian gần đây, doanh nghiệp dược phẩm Hoàng Hường gây ồn ào trên cả mạng xã hội và trên báo chí do quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế, nhưng lại được VTV giới thiệu trong chương trình Điểm tựa tương lai - một chương trình được VTV giới thiệu là bản tin chuyên biệt về lĩnh vực tiêu chuẩn sống, đo lường chất lượng các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, quá trình hợp tác và hội nhập, nâng cao chất lượng sống của người Việt… khiến dư luận bức xúc khi đài truyền hình quốc gia lại đăng tải thông tin chưa chuẩn mực.

Trước phản ứng của dư luận, bản tin trên đã được gỡ khỏi website của VTV.

Cái tên nhiều tai tiếng

Trong những năm gần đây, cái tên dược phẩm Hoàng Hường được biết đến với nhiều tai tiếng trên cả mạng xã hội và báo chí khi chủ nhân là bà Hoàng Hường thường xuyên livestream quảng cáo bán thuốc Nam trị xương khớp, nước súc miệng với lời lẽ "tâng bốc" thái quá về công dụng của sản phẩm…

Cụ thể, mặc dù không được cấp phép là thuốc chữa bệnh, nhưng nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic vẫn quảng cáo như thuốc "điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm, hôi từ kiếp trước sang kiếp này, thậm chí điều trị viêm lợi".

Với quảng cáo này, nhiều người đã hiểu nhầm nước súc miệng có công dụng như thuốc. Sản phẩm nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic được bán ra thị trường với giá bán gần 600 nghìn đồng/1 hộp/3 lọ 250ml, gấp hàng chục lần so các loại nước súc miệng hiện có trên thị trường.

Không những vậy, qua trang Facebook “Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Hường”, ngày 24/10/2020, bà Hường đã phát đoạn video trực tiếp tại cửa sông Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại quảng Bình, khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông “thêu dệt” và thất vọng khi đến đó từ thiện. Sau khi đăng video, trang Facebook “Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Hường” đã khóa tài khoản Facebook.

Trước những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã liên hệ, mời bà Hoàng Thị Hường đến làm việc, nhưng bà Hường bất hợp tác và rời khỏi Quảng Bình. Sự việc buộc Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình phải gửi công văn đến Sở TT&TT TP Hà Nội đề nghị, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook “Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Hường” của bà Hoàng Thị Hường.

Đặc biệt, Phòng khám Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Hường (tại tầng 1, tầng 2 khu dịch vụ thương mại, lô đất 1A, IV Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Golden Field, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội) từng bị Sở Y tế TP Hà Nội ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2019, do sử dụng nhân sự chưa được Sở Y tế Hà Nội phê duyệt để thực hiện khám, chữa bệnh và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Mặc dù vậy, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường vẫn công khai hoạt động bình thường và quảng cáo trên mạng xã hội. Trang Facebook của Phòng khám này liên tục đăng tải hình ảnh người dân chen chúc, xếp hàng dài để chờ vào khám. Trong các quảng cáo của mình, Phòng khám nha khoa này còn sử dụng nhiều hình ảnh cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi (Thu Sao - Hoa Cương) để thu hút like, chia sẻ trên mạng xã hội.

Gần nhất là giữa tháng 10/2021, sau những thông tin xoay quanh ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung trở nên “nóng” trên mạng xã hội thì trang Facebook của Phòng khám nha khoa thẩm mỹ Hoàng Hường đã đăng thông báo mời ca sĩ Hồ Văn Cường làm Đại sứ hình ảnh với mức giá 2 tỉ/năm, hợp đồng 5 năm, thanh toán trước 1 năm ngay sau ký hợp đồng.

Bài viết này đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", một phần vì số tiền không nhỏ, nhưng một phần vì trước đó, phòng khám này đã có nhiều tai tiếng trong hoạt động khám, chữa bệnh.