Coi chừng xoắn khuẩn - mầm bệnh ẩn trong nước lũ

Một phụ nữ Hải Phòng nhập viện trong tình trạng sốc, suy đa tạng nghi do xoắn khuẩn Leptospira. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm sau mưa bão tăng cao, người dân cần chủ động phòng bệnh.

Mùa mưa bão đi kèm tình trạng ngập úng kéo dài không chỉ gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu mà còn làm gia tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những bệnh lây qua đường nước. Trường hợp bệnh nhân P.T.K, 46 tuổi, trú tại Hải Phòng, là một minh chứng rõ ràng cho mối nguy này.

Bệnh nhân nhiễm xoắn khuẩn vẫn nguy kịch

Nguy hiểm từ vi khuẩn ẩn trong nước ngập

Thông tin với VietTimes vào sáng 3/10, ThS.BS Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay bệnh nhân P.T.K được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39–40°C, huyết áp tụt xuống chỉ còn 80/50 mmHg, nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa tạng.

Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, sau khi làm xét nghiệm và theo dõi, các bác sĩ xác định chị bị nhiễm trùng do xoắn khuẩn Leptospira – loại vi khuẩn thường tồn tại trong môi trường nước bẩn, đặc biệt là sau lũ lụt.

Theo ThS.BS Trần Văn Quý, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gan tổn thương nặng, chỉ số bilirubin và men gan tăng cao, xuất hiện rối loạn chuyển hóa, sốc và suy đa tạng cấp. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục và sử dụng kháng sinh bao phủ. Tiên lượng vẫn nặng.

Leptospira là loại vi khuẩn hình xoắn, có thể lây từ động vật sang người, thường qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước hoặc đất bị ô nhiễm bởi nước tiểu của động vật, chủ yếu là chuột. Người bị nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da, vàng mắt, tiêu chảy, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm gan, viêm thận, suy đa tạng và tử vong.

Bác sĩ Quý nhấn mạnh: “Những trường hợp nhiễm xoắn khuẩn vàng da thường diễn biến rất nhanh, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề. Trong điều kiện mưa lũ ngập úng, nguy cơ bệnh lây lan càng cao”.

Cảnh giác để phòng bệnh sau ngập lụt

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão lũ, người dân cần chủ động phòng ngừa:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch; nếu buộc phải xuống nước cần mặc quần áo bảo hộ, đi ủng và găng tay cao su.

- Che chắn cẩn thận các vết thương, vết xước trên da, vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi tiếp xúc với nước ngập.

- Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn, tuyệt đối không sử dụng nước ô nhiễm để ăn uống. Nước cần được đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi dùng.

- Sau khi dọn dẹp môi trường ngập úng, cần tắm rửa sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng.

- Kiểm soát chuột – nguồn chứa mầm bệnh chính – bằng cách vệ sinh nhà cửa, không để rác thải tồn đọng.

Đặc biệt, khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân không nên tự điều trị mà cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Mưa bão và ngập úng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, khi cơn bão số 11 đang cận kề, vì thế nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng. Sự cảnh giác, chủ động phòng bệnh của cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe, hạn chế những ca bệnh nặng đáng tiếc như trường hợp bệnh nhân tại Hải Phòng.

