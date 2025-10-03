Chiếc tăm 7cm cắm sâu trong dạ dày, bệnh nhân thoát chết trong gang tấc

Người đàn ông 68 tuổi ở Hà Nội may mắn thoát khỏi nguy kịch sau khi nuốt phải chiếc tăm dài gần 7cm. Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã kịp thời nội soi gắp dị vật, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ thủng dạ dày và chảy máu đe dọa tính mạng.

Cây tăm cắm sâu trong dạ dày bệnh nhân

Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đau bụng dữ dội do vô tình nuốt phải chiếc tăm tre sắc nhọn hai đầu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã cắm sâu gần nửa chu vi thành dạ dày, gây nguy cơ thủng, xuất huyết và biến chứng nguy hiểm.

Trong phòng thủ thuật, ê-kíp nội soi do bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực hiện phải làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ khi rút chiếc tăm cũng có thể gây thêm nhiều vết thủng, dẫn đến chảy máu ồ ạt và nguy hiểm tính mạng.

Sau nhiều phút tập trung cao độ, chiếc tăm cuối cùng cũng được gắp ra an toàn. Các bác sĩ nhanh chóng đặt 2 clip cầm máu và che phủ tổn thương tại vị trí dị vật. Khoảnh khắc ấy, cả ê-kíp vỡ òa, nhẹ nhõm sau những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Hiện bệnh nhân đã ổn định, không xuất hiện biến chứng và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Không ít vụ việc tương tự đã được ghi nhận trong thời gian gần đây. Tại TP.HCM, một bé trai 12 tuổi sống chung với chiếc tăm dài 7cm trong ổ bụng suốt hơn 4 tháng mới được phát hiện và gắp ra.

Ở Thái Nguyên, một phụ nữ 37 tuổi phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức vì hạt táo tàu khô sắc nhọn gây thủng ruột non, viêm phúc mạc toàn bộ.

Trường hợp khác ở Hà Nội, chiếc tăm tre đã xuyên qua thành môn vị, chui vào gan trái của bệnh nhân nữ 48 tuổi, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Thậm chí, dị vật còn có thể nằm ngoài đường tiêu hóa: tại Huế, một bệnh nhân bị xương cá mắc trong phế quản suốt nhiều tháng, gây ho kéo dài, phải nội soi gắp dị vật ra mới khỏi.

Những ca bệnh này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ một chiếc tăm, hạt quả hay mảnh xương nhỏ bé cũng có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” trong cơ thể, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí y tế kịp thời.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ được nội soi kịp thời

Cảnh báo về “sát thủ thầm lặng”

Theo các bác sĩ, thói quen ngậm tăm sau bữa ăn hay khi làm việc nhà rất dễ dẫn đến tình huống nuốt phải dị vật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi chẳng may gặp phải tình huống tương tự, người dân tuyệt đối không nên tìm cách tự xử lý tại nhà. Việc cố gắng móc họng hoặc uống nhiều nước để “trôi” dị vật có thể khiến tình trạng tổn thương nặng nề hơn. Giải pháp an toàn nhất là nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được nội soi và can thiệp kịp thời.

Các chuyên gia tiêu hóa khuyến cáo, nội soi hiện đại không chỉ là phương pháp chẩn đoán chính xác mà còn là “cứu tinh” trong nhiều ca bệnh hiểm nghèo, giúp loại bỏ dị vật, kiểm soát xuất huyết và hạn chế tối đa biến chứng.

Thông điệp được nhấn mạnh: đừng coi thường những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, bởi chỉ một chiếc tăm cũng có thể trở thành sát thủ đe dọa tính mạng.