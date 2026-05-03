Rộ tin máy bay C-17 Mỹ vận chuyển ô tô đến Bắc Kinh, phục vụ chuyến thăm của ông Trump

Máy bay vận tải quân sự Mỹ xuất hiện tại Bắc Kinh, làm dấy lên suy đoán về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Donald Trump.

Các máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã xuất hiện tại sân bay chính của thủ đô Bắc Kinh, cho thấy chuyến thăm cấp cao đang được chú ý này nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch.

Hai máy bay vận tải quân sự Mỹ đã được nhìn thấy hạ cánh tại Bắc Kinh – một dấu hiệu nữa cho thấy chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc trong tháng này sẽ diễn ra như dự kiến.

Theo các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc bởi nhiều người đam mê nhiếp ảnh hàng không, các máy bay vận tải hạng nặng C-17 của Không quân Mỹ – mang số hiệu đuôi 088204 và 055140 trên cánh đuôi đứng – đã đến Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Sự xuất hiện của các máy bay này cũng được ghi nhận vào hôm 2/5 bởi Armchair Admiral, một kênh mạng xã hội có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi hoạt động máy bay quân sự. Kênh này cho biết thêm rằng hai chiếc C-17 khác dường như đang “trên đường” tới Trung Quốc vào thời điểm đó.

Thông tin này đã làm dấy lên suy đoán trên mạng rằng Washington có thể đang đưa trước các thiết bị chuẩn bị, bao gồm cả phương tiện, như một phần công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc trong hai tuần tới.

Các máy bay C-17 là loại vận tải hạng nặng bốn động cơ cánh cao, thường được sử dụng để vận chuyển đoàn xe của Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ cùng các thiết bị hỗ trợ – bao gồm cả chiếc limousine bọc thép nổi tiếng “The Beast” (Quái thú) – trước các chuyến công du nước ngoài.

Lực lượng Mỹ được cho là đã triển khai ít nhất 4 chiếc C-17 để vận chuyển một đoàn xe lớn gồm hàng chục phương tiện nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tới Islamabad vào tháng trước trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Các hoạt động tương tự cũng được ghi nhận trong chuyến đi của ông Vance tới Hungary đầu tháng 4, chuyến công du tới Armenia và Azerbaijan vào tháng 2, cũng như chuyến thăm của ông Trump tới Qatar vào tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran và cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã phủ bóng lên khả năng chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ hôm thứ Sáu vẫn xác nhận rằng ông có kế hoạch tới Trung Quốc bất chấp tình trạng bế tắc trong các cuộc đàm phán với Tehran.

“Chúng tôi có chuyến đi tới Trung Quốc sắp tới. Và tôi nghĩ đó sẽ là một sự kiện tuyệt vời,” ông nói khi được hỏi liệu ông có còn đến nước này hay không. “Chuyến thăm Trung Quốc và Chủ tịch Tập [Cận Bình] – điều đó sẽ rất tuyệt.”

C-17 là máy bay vận tải hạng nặng của quân đội Mỹ, được sử dụng để vận chuyển thiết bị chuẩn bị cho các chuyến thăm của Tổng thống. Ảnh: SCMP.

Những dấu hiệu chuẩn bị đã xuất hiện từ hôm thứ Năm, khi nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhấn mạnh rằng hai bên cần “chuẩn bị tốt cho chương trình nghị sự quan trọng của các cuộc tiếp xúc cấp cao”.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong – trưởng đoàn đàm phán thương mại của Bắc Kinh với Washington – đã trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

“Tôi mong đợi một hội nghị thượng đỉnh hiệu quả giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh,” ông Bessent viết trên mạng xã hội sau cuộc trao đổi.

Loạt động thái ngoại giao dồn dập này dường như đã hoàn tất bước chuẩn bị nghi thức trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

Trước cuộc gặp trực tiếp của hai nhà lãnh đạo tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10 cũng như cuộc điện đàm hồi tháng 9 năm ngoái, các bước chuẩn bị cấp cao tương tự cũng đã diễn ra giữa hai nước.

Ban đầu, ông Trump dự định thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 3, nhưng đã hoãn chuyến đi sang ngày 14–15/5 sau khi phát động cuộc chiến với Iran.

Cuộc xung đột quân sự này dường như đang rơi vào bế tắc.

“Tôi sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng tôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng nó có thể chấp nhận được, vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua,” ông viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy.

Vài giờ trước đó, ông cũng cảnh báo rằng vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran nếu nước này “có hành vi sai trái” hoặc làm “điều gì đó tồi tệ.”

Theo SCMP