Nhiều tỉnh, thành phố kiện toàn lãnh đạo chủ chốt

Ngày 30/3, HĐND nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt kiện toàn nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại TP.HCM, HĐND thành phố khóa XI bầu ông Nguyễn Văn Được tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND.

Ông Được, quê Long An (cũ), từng là Bí thư Tỉnh ủy, được Bộ Chính trị điều động làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM từ tháng 2/2025 và giữ cương vị Chủ tịch UBND thành phố từ đó đến nay. Giai đoạn ông đảm nhiệm vị trí này trùng với thời điểm TP.HCM sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chức danh phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy.

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Giang 55 tuổi, là TS Kinh tế, từng giữ nhiều vị trí ở Trung ương và địa phương như Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết tỉnh sẽ tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: bà Y Ngọc và các ông Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển.

Ở Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Trần Phong nhận nhiệm vụ mới.

Ông Hùng, quê Hà Nội, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh; từng là Phó tổng giám đốc HUD, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch HĐTV HUD, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (từ 9/2024).

Thường trực UBND tỉnh có 5 người, gồm Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Long Biên; các Phó chủ tịch Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà.

Tại Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi sáp nhập với Long An, địa phương có diện tích hơn 8.500 km, dân số trên 3,2 triệu người.

Ông Hẳn, quê Trà Vinh cũ, là Ths Quản lý giáo dục, cử nhân Hành chính, cử nhân Sư phạm Ngữ Văn. Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư huyện ủy Càng Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Phạm Tấn Hòa và Huỳnh Văn Sơn.

Tại Vĩnh Long, ông Trần Trí Quang tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh có diện tích hơn 6.200 km2, dân số trên 3,3 triệu người, đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo của vùng.

Ông Quang, 49 tuổi, quê Đồng Tháp, từng giữ chức Phó chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp. Tháng 7/2025, khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang, ông Quang được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới. Đến tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và được HĐND bầu làm chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh với 100% phiếu tán thành.



Ông Mười, quê Đà Nẵng, trình độ Ths Luật, từng giữ nhiều vị trí trong ngành công an và chính quyền; làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng từ tháng 7/2025 sau sáp nhập 3 tỉnh.

Tại An Giang, ông Hồ Văn Mừng tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh. Sau sáp nhập, địa phương có diện tích gần 9.900 km2, dân số khoảng 4,9 triệu người.

Ông Mừng, quê Khánh Hòa, là Ths Quản lý kinh tế; từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Tại Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tuấn, quê Hà Tĩnh, tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; sau đó là Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông (cũ), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Từ tháng 7/2025, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tại Cà Mau, HĐND tỉnh cũng bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Ngời, 54 tuổi, quê Đồng Tháp, tiến sĩ Chính trị học, từng công tác qua nhiều cấp. Tháng 11/2025, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân, Lê Văn Sử, Huỳnh Chí Nguyện và Ngô Vũ Thăng.

Tại Đồng Tháp, HĐND tỉnh bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Ngại, quê Cà Mau, thạc sĩ Luật kinh tế; từng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy Cà Mau, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn và Nguyễn Phước Thiện.

Tại Đắk Lắk ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ và bà Hồ Thị Nguyên Thảo.