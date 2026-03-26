Sắp bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và nhiều chức danh lãnh đạo

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó thủ tướng...

Sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như thành công của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức.

Sau khi công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội, dự kiến đến 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI của 500 người trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức. Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ủy ban Công tác đại biểu đã phối hợp tổ chức tập huấn cho các đại biểu mới trúng cử lần đầu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ với đại biểu lần đầu tham gia mà cả các đại biểu tái cử.

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức cho khoảng 70% đại biểu mới ở Trung ương, địa phương giúp nắm vững quy định, nguyên tắc hoạt động, kỹ năng sử dụng thiết bị, quy trình làm việc tại Hội trường Diên Hồng cũng như cách thức tham gia các kỳ họp.

Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc kỳ họp chính thức kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát toàn diện những công việc đã hoàn thành, đang triển khai và nội dung còn vướng mắc, nhằm kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất khóa XIV khai mạc sáng 6/4.