Quốc gia vùng Vịnh cảnh báo từ bỏ petrodollar để chuyển sang đồng nhân dân tệ

UAE cảnh báo có thể sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ nếu căng thẳng với Mỹ leo thang, đặt ra thách thức với vị thế của đồng USD.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cảnh báo rằng họ có thể chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong giao dịch dầu mỏ, trong bối cảnh gây sức ép lên Washington nhằm có được một cơ chế hỗ trợ tài chính.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), UAE đã cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ rằng nước này có thể “buộc phải sử dụng nhân dân tệ của Trung Quốc” trong các giao dịch dầu mỏ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama được cho là đã đưa ra điều mà tờ báo Mỹ mô tả là một “đe dọa ngầm” đối với vị thế thống trị của đồng USD trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington vào tuần trước, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.

Ông Balama được cho là đã giải thích rằng Abu Dhabi có thể cần một “phao cứu sinh” để ngăn chặn tình trạng thiếu thanh khoản USD nếu các hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến của Mỹ với Iran tiếp tục gia tăng.

Tehran đã theo đuổi chiến lược gây áp lực bất đối xứng nhằm làm gia tăng chi phí đối với Washington và các đồng minh. UAE là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đòn trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ và các mục tiêu có giá trị cao khác, với hơn 2.800 máy bay không người lái và tên lửa được cho là đã nhắm vào nước này.

Bộ Tài chính Mỹ có thể đề xuất một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, dù các cơ chế như vậy thường do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xử lý. WSJ cho biết khả năng Fed chấp thuận cho UAE là không cao, đồng thời dẫn lại tiền lệ năm ngoái khi Bộ Tài chính Mỹ sắp xếp một gói hỗ trợ 20 tỷ USD cho Argentina trước một cuộc bầu cử quan trọng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng từng đề xuất các quốc gia vùng Vịnh chia sẻ một phần chi phí của cuộc chiến với Iran. Giáo sư Linda Bilmes thuộc Trường Kennedy, Đại học Harvard, ước tính Mỹ đã chi trực tiếp khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày trong 40 ngày đầu của cuộc xung đột.

Sự bất mãn của các quốc gia Arab đối với chính sách của Mỹ cũng đã xuất hiện công khai. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Abdulkhaleq Abdulla, cựu cố vấn của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed, kêu gọi đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ tại nước này, cho rằng chúng là gánh nặng thay vì tài sản chiến lược. Ông đề xuất ưu tiên mua sắm vũ khí hiện đại của Mỹ như một chiến lược phòng thủ thay thế.

Trong khi đó, Iran cũng đã bắt đầu thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz mà họ coi là trung lập trong xung đột, yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử — điều này giúp Tehran né tránh sự kiểm soát tài chính và các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ.

Theo RT