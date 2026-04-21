Tỷ phú Trần Đình Long: "Hoà Phát hết nợ thì tôi không ngồi đây làm gì"

Khi được cổ đông hỏi khi nào Hoà Phát hết nợ, Chủ tịch Trần Đình Long hóm hỉnh cho rằng khi doanh nghiệp hết nợ thì ông không còn ngồi đây.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 khi được cổ đông hỏi về vấn đề nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát, ông Trần Đình Long đã có những quan điểm thẳng thắn về vấn đề này.

"Nếu tập đoàn hết nợ, ông Long không còn ngồi đây làm gì cả. Có 3-4 lãnh đạo ngân hàng bảo tôi là Hoà Phát ít dùng đòn bẩy quá", ông Long nói. Thậm chí vị Chủ tịch còn nói đùa rằng "không nên hết nợ làm gì cả".

Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long.

Ngoài ra, tại đại hội, Chủ tịch Hoà Phát cũng thẳng thắn cho rằng ông không bao giờ khuyên mọi người mua hay bán cổ phiếu, đây là quan điểm từ trước đến nay. Theo ông Long, sự biến động của cổ phiếu là yếu tố khách quan, không phải chủ quan từ phía ông.

"Tôi không bao giờ khuyên mọi người mua hay bán. Nếu tôi khuyên mua mà giá xuống thì bảo tôi lùa gà, còn khuyên bán mà giá lên lại bảo tôi bán chui hay làm mất tiền của mọi người. Tôi tuyên bố chính thức, chừng nào còn ở vị trí này, tôi sẽ không bao giờ khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát”, ông Long nói.

Hoà Phát không lo sợ đối thủ mới, chấp nhận cạnh tranh