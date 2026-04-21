343 ngày không rời tiền tuyến: Câu chuyện ám ảnh của sĩ quan Ukraine

Một sĩ quan bộ binh Ukraine tên Oleksiy vừa trải qua 343 ngày liên tục không rời tiền tuyến, trong điều mà tiểu đoàn của anh cho rằng là một trong những đợt triển khai chiến đấu dài nhất đối với một sĩ quan trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Thời gian bám trụ kéo dài của anh bên trong các khu rừng nằm xen giữa những khu định cư ở vùng Zaporizhzhia phía đông cho thấy rõ tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của Ukraine khi cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm.

Người đàn ông 37 tuổi này từng có cơ hội rời tiền tuyến, nhưng đã tình nguyện ở lại do tình trạng thiếu người.

“Đại đội của tôi thiếu quân (cũng như tất cả các đơn vị khác), và trong số những người đang có mặt, khoảng một nửa đã ngoài 50 tuổi,” Oleksiy — có biệt danh “Botanik” (tạm dịch “mọt sách”) — cho biết trong một tuyên bố do đơn vị của ông công bố. “Trong điều kiện lý tưởng, một lính bộ binh sẽ chiến đấu một tháng và nghỉ phục hồi một tháng ở làng tiền tuyến. Nhưng trong điều kiện hiện tại, điều đó hoàn toàn không thể vì thiếu người.”

Tiểu đoàn của ông, chỉ nêu tên Oleksiy, nói rằng một đợt triển khai thông thường của đơn vị họ kéo dài khoảng 3–4 tháng. Trên toàn quân, binh sĩ thường phục vụ tại tiền tuyến theo chu kỳ dưới 3 tháng, dù điều này thay đổi tùy đơn vị.

“Bộ binh là lực lượng phục vụ lâu nhất, và càng xa tiền tuyến thì thời gian triển khai càng ngắn,” Thiếu tá Yaroslav Halas thuộc Tiểu đoàn tấn công miền núi số 3 của Lữ đoàn tấn công miền núi 128 cho hay. “Ví dụ, phi công UAV trinh sát có thể chỉ ở vị trí chiến đấu 3–4 ngày, trong khi phi công drone FPV ở lại khoảng một tuần (vì họ gần tiền tuyến hơn).”

Sĩ quan bộ binh Ukraine Oleksiy. Anh được gọi là "mọt sách" không chỉ vì vẻ ngoài "trí thức" và cặp kính, mà còn vì anh là một nhà khoa học được đào tạo bài bản, tốt nghiệp ngành sinh học tại Đại học Quốc gia Karazin Kharkov. Ảnh: CNN.

Thời gian triển khai kéo dài diễn ra trong bối cảnh các chỉ huy Ukraine tại nhiều đơn vị khác cũng cảnh báo về vấn đề nhân lực, thừa nhận rằng quân đội nước này sẽ không thể sánh với lực lượng đông đảo hơn nhiều của Nga.

Truyền thông nước ngoài trước đó đã đưa tin về việc Ukraine gia tăng sử dụng robot mặt đất và drone điều khiển từ xa, khi nước này tìm cách tận dụng công nghệ để tạo lợi thế. Đồng thời, Ukraine cũng tăng cường nỗ lực huy động thêm nam giới không có lý do miễn trừ nghĩa vụ quân sự.

Trong những tháng gần đây, truyền thông địa phương cũng ghi nhận nhiều trường hợp binh sĩ Ukraine phục vụ thời gian dài. Trung úy Ivan Kavun, chỉ huy một trung đội súng máy thuộc Lữ đoàn cơ giới 30, đã có 486 ngày liên tục tại tiền tuyến.

“Tiếp tế được thả xuống cho chúng tôi bằng drone. Nếu có xe tới, nó sẽ mang đủ nhu yếu phẩm cho một tháng,” Kavun kể lại trong một video do đơn vị công bố. “Có những câu chuyện vừa buồn cười vừa không. Một con mèo được sinh ra trong hầm trú ẩn của chúng tôi. Sau đó nó bị mảnh đạn xe tăng làm bị thương, ngay tại đó.”

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội của lữ đoàn, Oleksiy mô tả nỗi kinh hoàng khi mất người dưới hỏa lực Nga, cũng như các đợt tấn công liên tục trở nên dữ dội hơn khi thời tiết xấu khiến Ukraine khó sử dụng drone để ngăn chặn.

“Tôi xem nhiệm vụ chính của mình với tư cách chỉ huy là giảm thiểu tổn thất nhân lực. Lý tưởng nhất là không có tổn thất nào… Nhưng trong chiến tranh, đặc biệt là bộ binh, điều đó là không thể,” ông nói. “Còn về động lực cá nhân, tôi không muốn gia đình, con gái tôi phải chứng kiến những gì tôi thấy — những vụ nổ, tên lửa lao tới, làng mạc bị phá hủy, cái chết. Đó là lý do tôi ở đây.”

Anh được gọi là “mọt sách” vì “vẻ ngoài trí thức” và cặp kính, nhưng cũng vì anh vốn là một nhà khoa học với bằng sinh học từ Đại học Quốc gia Kharkiv Karazin. Thực tế, toàn bộ đơn vị của anh tại Tiểu đoàn tấn công miền núi số 3 đều là dân thường hoặc quân dự bị, chỉ gia nhập quân đội sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Oleksiy cho biết anh duy trì tinh thần cho bản thân và binh sĩ trong gần một năm ở tiền tuyến bằng cách đảm bảo họ giữ liên lạc với gia đình.

“Tôi đảm bảo mọi người đều có cơ hội liên lạc với gia đình mỗi ngày; điều đó rất có ích,” anh nói. “Khi việc xác minh Starlink diễn ra ở tiền tuyến vào tháng 2, các thiết bị của chúng tôi cũng không hoạt động… nên chúng tôi liên lạc với binh sĩ qua radio rồi chuyển tin về cho gia đình qua điện thoại. Tôi hiểu rõ điều này quan trọng thế nào — tôi cố gắng nói chuyện với con gái mỗi ngày.”

Sau 343 ngày ở tiền tuyến (từ ngày 1/4/2025 đến 8/3/2026), anh được nghỉ phép ngắn. Trong khoảng một tháng nghỉ, anh cho biết đã mừng sinh nhật 10 tuổi của con gái và dạy con đi xe đạp. Sau đó, anh quay trở lại đơn vị.

