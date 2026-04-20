Chuyển Bộ Công an điều tra vi phạm tại dự án Usilk City

Ngày 20/4, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Kết luận cho thấy qua kiểm tra 23 dự án khu đô thị, nhà ở đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót và vi phạm. Các dự án được thanh tra gồm Tháp D2 Cầu Giấy, Hồ Gươm Plaza, tổ hợp tại số 1 Giáp Nhị, Chelsea Residences, khu đô thị Văn Khê mở rộng, khu nhà ở Phú Mỹ, Nam Thanh… cùng một số dự án thương mại, dịch vụ, nhà ở cao tầng khác.

Đáng chú ý, sai phạm liên quan siêu dự án Usilk City đã được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét, điều tra theo quy định.

Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City). Ảnh: VGP.

Theo kết luận, giai đoạn 2011-2022, UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Nhiều quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành và thiết kế đô thị được phê duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm liên quan việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, gồm 13 tòa nhà cao từ 25 - 50 tầng, với 2.800 căn hộ cao cấp và tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn 2012-2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua.

Tuy nhiên sau hơn một thập kỷ, nhiều tòa nhà mới chỉ thi công xong phần móng, hầm rồi để bê tông cốt thép phơi mưa nắng. Cả trăm khách hàng mua căn hộ tại dự án này chưa nhận được nhà dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Chủ đầu tư Usilk City thu hàng nghìn tỷ, dùng sai mục đích

Theo kết luận, dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư "khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định".

Mặt khác, chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền hơn 8,400 tỷ đồng nhưng đã sử dụng hơn 5,300 tỷ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Từ đó dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho các khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai, cần chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý tiếp, kết luận nêu.

Thanh tra kiến nghị: đối với dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng, cần rà soát, điều chỉnh diện tích đất tại quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chủ đầu tư phù hợp quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu xác định lại tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, trong đó xem xét giảm trừ một số khoản chi phí không đúng quy định với số tiền 11,5 tỷ đồng.

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ cho biết chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận hàng loạt vi phạm ở nhiều dự án khác trên địa bàn TP Hà Nội. Các sai phạm tập trung ở nhiều khâu liên quan thu hồi, giao, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận bị xác định "còn lỏng lẻo", như chưa ký hợp đồng và xác định đơn giá thuê đất, sai lệch diện tích so với quy hoạch, chưa cấp sổ cho chủ đầu tư và người mua, thậm chí bàn giao mốc giới khi dự án đã triển khai xây dựng.

Trong xây dựng, tình trạng cấp phép không phù hợp quy hoạch, thi công không phép hoặc sai thiết kế vẫn diễn ra. Kết luận chỉ ra có trường hợp tự ý tăng số căn hộ khi chưa được phê duyệt. Một số hạng mục bị sử dụng sai công năng, nhà ở được bàn giao khi chưa nghiệm thu, chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Về tài chính, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý số tiền hơn 106 tỷ đồng liên quan đến tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong đó, dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) còn nợ và chậm nộp khoảng 1,9 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh còn nợ và chậm nộp gần 70 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị UBND thành phố Hà Nội tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu để xử lý theo đúng quy định.