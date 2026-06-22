Facebook xuất hiện nội dung đồi truỵ khi tìm kiếm từ khoá

Khi người dùng gõ tìm một từ khóa trên thanh tìm kiếm, Facebook xuất hiện các clip có nội dung đồi trụy đi kèm các đường link dẫn ra web ngoài.

Chiều 22/6, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam phản ánh việc nền tảng này hiển thị các video có nội dung đồi truỵ khi tìm kiếm một số từ khoá đang lan truyền.

Theo ghi nhận từ phản ánh của người dùng, tình trạng trên xuất hiện khi nhập từ khoá "viral" trên thanh tìm kiếm Facebook.

Thay vì hiển thị các bài đăng, video hoặc chủ đề đang được quan tâm, kết quả tìm kiếm lại xuất hiện nhiều video có nội dung nhạy cảm, không phù hợp với môi trường mạng xã hội phổ biến.

Các nội dung đồi trụy xuất hiện từ một số page, đi kèm đường link dẫn ra web ngoài. Ảnh: Chụp màn hình.

Minh Trang, một người dùng tại TP.HCM, cho biết trưa 22/6 cô tình cờ bấm tìm từ khóa "viral" trên Facebook thì bất ngờ thấy nhiều video có nội dung phản cảm xuất hiện trong kết quả.

"Tôi giật mình nên tắt Facebook ngay, vì sợ nếu lỡ nhấn vào các video này thì điện thoại có thể gặp rủi ro bảo mật hoặc bị nhiễm virus", Trang chia sẻ.

Ông Mai Thanh Phú, người chuyên cung cấp dịch vụ về mạng xã hội, cho biết lỗi này bắt đầu xuất hiện từ đầu giờ chiều 22/6. Theo ông Phú, hiện chưa thể xác định nguyên nhân khiến các video nhạy cảm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Facebook.

Đến chiều 22/6, Tập đoàn Meta vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự việc cũng như biện pháp xử lý. Theo chính sách cộng đồng, Facebook hạn chế hiển thị nội dung khỏa thân, hoạt động tình dục và các nội dung nhạy cảm liên quan đến người lớn.

Trong lúc chờ nền tảng xử lý, người dùng được khuyến cáo không bấm xem, không chia sẻ lại đường dẫn, hình ảnh hoặc từ khoá liên quan đến các video nhạy cảm. Người dùng cũng có thể sử dụng chức năng báo cáo nếu phát hiện nội dung vi phạm.

Đây không phải là lỗi đầu tiên của Facebook trong tháng 6. Trước đó, ngày 18/6, nhiều người dùng phản ánh ứng dụng Facebook trên Android bị lỗi, tự thoát hoặc không thể mở sau một bản cập nhật.

Tối 12/6, Facebook, Instagram và Messenger cũng gặp sự cố diện rộng, khiến nhiều tài khoản bị đăng xuất hoặc không thể gửi tin nhắn.