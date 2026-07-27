Lạng Sơn thí điểm Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Không còn phải xếp hàng tại bộ phận một cửa, người dân tại nhiều xã, phường ở Lạng Sơn có thể tự thực hiện nhiều thủ tục hành chính thông qua Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI, tích hợp VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai mô hình thí điểm “Trạm dịch vụ công số” tại 10 xã, phường. Việc ứng dụng công nghệ AI, xác thực VNeID cùng hạ tầng thanh toán ngân hàng giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và giảm tải áp lực cho bộ phận một cửa cấp cơ sở.

Người dân trải nghiệm Trạm dịch vụ công số ứng dụng AI để tự thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: UBND Lạng Sơn.

Các Trạm dịch vụ công số tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, tiêu biểu là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận dạng thông minh và xác thực điện tử. Thông qua thiết bị, người dân và doanh nghiệp có thể tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa giấy tờ và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, khi đưa vào vận hành, mô hình này sẽ mang lại những thay đổi đột phá. Trong đó, người dân có thể thao tác trực tiếp tại kiosk một cách nhanh chóng mà không cần phải xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ như trước đây.

Chỉ trong vài phút, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin từ giấy tờ bản gốc và chuyển cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử hợp pháp. Quy trình này đảm bảo tính chính xác, minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Đối với cơ quan hành chính, hệ thống giúp giảm tải đáng kể áp lực cho cán bộ hành chính công nhờ các khâu hướng dẫn, tra cứu, đối chiếu hồ sơ đã được số hóa và thực hiện tự động. Từ đó, cán bộ có thể tập trung chuyên sâu vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đối với môi trường và xã hội, việc tối ưu hóa quy trình trên nền tảng số giúp giảm thiểu tối đa việc sử dụng giấy, mực in và tiết kiệm chi phí lưu trữ, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Đoàn Thanh Sơn cho biết Trạm dịch vụ công số sẽ góp phần đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu điện tử. Ảnh: UBND Lạng Sơn.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng Trạm dịch vụ công số không chỉ là một thiết bị công nghệ hiện đại, mà giá trị thực sự của mô hình phải được thể hiện bằng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Giá trị thực sự của mô hình phải được thể hiện bằng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi quy trình được tổ chức khoa học, dữ liệu được bảo đảm chính xác, hệ thống vận hành ổn định và người dân được hướng dẫn sử dụng thuận tiện, dễ dàng", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Mô hình Trạm dịch vụ công số được đưa vào vận hành lần này là giải pháp tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Ngay tại thiết bị, người dân và doanh nghiệp có thể tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các dịch vụ công cốt lõi của Bộ Công an. Đây là bước tiến quan trọng giúp giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí đi lại cho nhân dân; đồng thời giảm tải, giảm áp lực hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa cơ sở.

Trong giai đoạn đầu, 10 kiosk thông minh phục vụ thí điểm đã được tập kết và cấu hình hệ thống. Các trạm này được đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của 10 xã, phường trọng điểm, bao gồm: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Na Sầm, Thất Khê và Bắc Sơn.