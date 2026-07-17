Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiều 17/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng ở TP.HCM.

Đứng trước khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi gắn với những hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tổng bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự xúc động, gửi lời tri ân sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các liệt sĩ là những người đã làm nên "dáng đứng Việt Nam", xây dựng nên Thành đồng Tổ quốc. Suốt 58 năm qua, các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung, vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Dù không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển, nhưng chính sự hy sinh của các anh, các chị đã mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, sau 51 năm ngày giải phóng, TP.HCM đã không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống. Các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất mẹ mà còn hóa thân vào nền hòa bình, sự thống nhất, phát triển và tương lai của đất nước.



Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng và Nhà nước nguyện làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả này bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Báo SGGP.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc huy động đồng thời nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế; kết hợp giữa tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, khảo sát thực địa cùng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là mô hình rất đáng trân trọng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Từ những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân thì nhiều địa điểm còn lưu giữ hài cốt liệt sĩ trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, TP.HCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM, UBND TP cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong toàn Quân khu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng ở TP.HCM . Ảnh: Báo GSGP.

Thứ ba, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.

Thứ tư, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Từ những kết quả đạt được tại TP.HCM và Quân khu 7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn những địa điểm tiêu biểu tìm thấy mộ liệt sĩ, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và công tác tri ân các thế hệ đi trước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần để đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.