Người mua vàng lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng sau 1 tuần, chuyên gia đưa ra lời khuyên

Sau 1 tuần, người mua vàng SJC đang lỗ nặng khi giá kim loại quý liên tục lao dốc do nhiều nguyên nhân. Trong bối cảnh đó, chuyên gia tài chính đã đưa ra lời khuyên.

Giá vàng lao dốc

Chiều 23/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua - bán). So sánh với giá bán ra hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Giả sử, khách hàng mua vào xong bán ra luôn sẽ lỗ 3 triệu đồng mỗi lượng. Còn trong trường hợp, người mua vàng SJC từ hôm 16/3 ở mức 183,1 triệu đồng/lượng thì đến thời điểm hiện tại lỗ 20,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Đầu tuần trước (16/3), giá kim loại quý giao dịch tại 5.017 USD/ounce nhưng đến chiều nay chỉ còn 4.224 USD/ounce.

Như vậy, sau đúng 1 tuần, giá vàng trên thị trường thế giới đã “bốc hơi” 793 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.334 đồng đổi 1 USD), vàng thế giới tương đương 134 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 32 triệu đồng/lượng.

Giá vàng “lao dốc” trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn kỳ vọng. Điều này làm thay đổi tương quan hấp dẫn giữa các loại tài sản.

Khi lãi suất ở mức cao, các kênh đầu tư sinh lợi như trái phiếu chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, kéo theo sự dịch chuyển dòng vốn khỏi vàng – tài sản không tạo ra dòng tiền.

Song song với đó, sự phục hồi của đồng USD cũng tạo áp lực đáng kể. Đồng tiền này mạnh lên không chỉ làm giảm sức mua vàng trên thị trường quốc tế mà còn khiến chi phí nắm giữ vàng trở nên kém cạnh tranh hơn trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Cùng với đó, nhu cầu tài sản trú ẩn gia tăng khi xung đột Trung Đông nổ ra cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD.

Chiều 23/3, Dollar Index (DXY) – chỉ số theo dõi diễn biến của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn tăng 0,4% lên 100,1 điểm. Cách đây không lâu, chỉ số DXY đã tăng lên mức đỉnh 10 tháng tại 100,3 điểm tương ứng tăng 2,8% so với cuối tháng 2 và 2,1% so với đầu năm.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Trong bối cảnh giá kim loại quý liên tục lao dốc, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh khuyến cáo nhà đầu tư cần có sự tỉnh táo trong mọi quyết định đầu tư. Mọi người không nên bán vàng khi áp lực bán vẫn còn hiện hữu. Đối với người mua theo hướng tích sản có thể mua dần, còn theo hướng tất tay thì nên chờ thêm vì giá vàng có thể tốt hơn trong thời gian tới.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy khuyên nhà đầu tư tránh các quyết định mang tính cảm xúc trong bối cảnh giá vàng giảm sâu và tâm lý thị trường biến động.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng vệ trong danh mục. Những nhịp điều chỉnh mạnh như hiện nay có thể mở ra cơ hội tích lũy từng phần, nhưng cần thực hiện theo chiến lược thận trọng, phân bổ vốn hợp lý, tránh tâm lý mua dồn dập khi giá đang biến động mạnh.

Ngược lại, với nhà đầu tư ngắn hạn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính, rủi ro trong giai đoạn này là đáng lưu ý. Việc giá vàng biến động nhanh theo các thông tin vĩ mô có thể khiến các vị thế đầu cơ chịu áp lực lớn. Trong trường hợp này, việc xem xét giảm tỷ trọng, kiểm soát rủi ro là cần thiết hơn là kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc các kênh khác như tiết kiệm ngân hàng với mức lãi suất tương đối ổn định hoặc thị trường chứng khoán, nơi nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã điều chỉnh về vùng giá hợp lý sau giai đoạn tăng trưởng trước đó.