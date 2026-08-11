Người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu khai gì?

Nguyễn Thế Duy đã bị bắt để điều tra liên quan việc bạo hành 5 chú tiểu tại chùa Bầu (tức Phật Quang tự, ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ)

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (25 tuổi, ở Khánh Hòa) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Duy Thế đã có hành vi đánh chú tiểu tại chùa Bầu (tức Phật Quang tự ở phường Vĩnh Phúc) gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định Nguyễn Thế Duy, hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người đã có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Công an tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ.