Cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành, công an nói gì?

Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành ở phố Lò Đúc.

Chiều 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành.

Theo Công an Hà Nội, vào ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Ngày 10/01, anh C có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Bà N bị giúp việc bạo hành. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh người phụ nữ quát mắng bà cụ, dù cụ phải ngồi xe lăn. Đặc biệt, người phụ nữ có hành động bạo hành cụ bà. Việc dùng bạo lực này diễn ra ngay cả khi cụ bà nằm trên giường để nữ giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải, clip đã thu hút nhiều lượt xem và nhận được nhiều bình luận từ phía cư dân mạng. Mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc, thương xót cụ sau khi xem clip.