Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam - Australia thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm chung và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa.

Tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp các quốc gia tiến lên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia Matt Thistlethwaite nhấn mạnh trung tâm của mọi tiến bộ nhân loại, trung tâm của tăng trưởng kinh tế, trung tâm của cải thiện chất lượng cuộc sống, đó là những tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Đối với Việt Nam, khoa học và công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế liên tục và đổi mới là trọng tâm của các kế hoạch tăng trưởng quốc gia.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đánh giá cao Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia Matt Thistlethwaite cho rằng tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy các quốc gia tiến lên, vượt lên trên những trở ngại phía trước.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia và Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040, hai bên đang tìm kiếm nhiều cách hơn để có thể cùng nhau hợp tác và đầu tư nhiều hơn vào trong khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên các sáng kiến song phương, thúc đẩy kết quả kinh tế, hòa nhập xã hội và phát triển bền vững và môi trường.

Đưa khoa học, công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không còn chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác lập mô hình phát triển mới, trong đó tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.

Những quyết sách quan trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút hiệu quả các nguồn lực quốc tế, nhất là vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, tri thức quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển; từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ; từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Hai nước hội tụ những lợi thế chiến lược và yếu tố bổ trợ rất tự nhiên cho nhau.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ tầm nhìn về Quan hệ Đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam - Australia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Hai nước mở rộng các chương trình nghiên cứu chung, tăng cường kết nối các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo; hình thành các mạng lưới hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực ưu tiên như AI, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và kinh tế biển.

Việt Nam - Australia thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hoá; thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu, hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư.

Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam; phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo... và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hai nước mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và các nhà quản trị đổi mới sáng tạo; khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành các cơ chế song phương, diễn đàn thường niên để đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo hợp tác, kết nối các chủ thể "3 nhà" (nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp).

Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm của chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực và trên thế giới.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố các sáng kiến. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet đã chính thức ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Tây Sydney (Australia) công bố mở đường bay thẳng từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Tây Sydney từ tháng 1/2027, góp phần thúc đẩy kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Theo TTXVN