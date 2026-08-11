MIC và Hệ thống BVĐK Xuyên Á ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới hệ sinh thái y tế - bảo hiểm toàn diện

Sáng 7/8, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xuyên Á chính thức tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang lại các giải pháp chăm sóc sức khỏe và tài chính tối ưu cho khách hàng.

Sự kiện hợp tác giữa thương hiệu bảo hiểm MIC và hệ thống y tế uy tín kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị gia tăng thiết thực, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ cho người dân.

Theo thỏa thuận được thống nhất, MIC và Hệ thống BVĐK Xuyên Á sẽ tập trung phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm:

- Kết nối dịch vụ kép: Tích hợp chặt chẽ giữa dịch vụ y tế và bảo hiểm sức khỏe nhằm mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe.

- Đặc quyền y tế và bảo hiểm: Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho khách hàng tại BVĐK Xuyên Á; đồng thời kết nối khách hàng MIC tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao của hệ thống bệnh viện.

- Chăm sóc chuyên biệt: Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm và chương trình chăm sóc sức khỏe thiết thực dành riêng cho khách hàng cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên của hai đơn vị.

Đặc biệt, trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh nghiên cứu kết nối nền tảng công nghệ. Giải pháp này hướng tới việc hỗ trợ xác minh quyền lợi bảo hiểm, bảo lãnh viện phí và hỗ trợ bồi thường nhanh chóng, minh bạch mang lại sự thuận tiện cho khách hang khi đi khám chữa bệnh.

Việc bắt tay giữa MIC và Hệ thống BVĐK Xuyên Á không chỉ phát huy thế mạnh vốn có của mỗi bên mà còn đặt nền móng cho mô hình hệ sinh thái y tế kết hợp bảo hiểm hiện đại. Qua đó, khẳng định cam kết không ngừng đổi mới của MIC trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại sự an tâm trọn vẹn và gia tăng quyền lợi thiết thực cho khách hàng trên toàn quốc.