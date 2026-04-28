Người đàn ông gây "sốt" vì ăn salad giữa lúc hỗn loạn tại tiệc Nhà Trắng lần đầu lên tiếng

Michael Glantz gây sốt khi vẫn ngồi ăn giữa lúc nổ súng tại sự kiện Nhà Trắng, trong khi ông Donald Trump được sơ tán.

Người đàn ông gây sốt mạng khi vẫn ngồi yên và tiếp tục ăn món salad burrata tại sự kiện dạ tiệc phóng viên Nhà Trắng đã được xác định là Michael Glantz, một đại diện cấp cao của công ty Creative Artists Agency (CAA).

Tờ New York Times đã phỏng vấn Glantz sau khi nhiều đoạn video lan truyền ghi lại cảnh ông vẫn tiếp tục ăn món khai vị trong khi Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và các quan chức nội các được sơ tán khỏi buổi tiệc sau khi có tiếng súng nổ, do một tay súng đã vượt qua hàng rào an ninh khách sạn.

“Tôi là người New York,” ông nói với tờ báo. “Chúng tôi sống với tiếng còi và những hoạt động diễn ra liên tục. Tôi không sợ. Có hàng trăm đặc vụ Mật vụ lao qua bàn ghế, và tôi muốn quan sát.”

“Nhiều người hỏi tôi: ‘Tại sao ông không nằm xuống sàn? Mọi người ở bàn ông và trong phòng đều nằm xuống cả rồi,’” ông kể lại.

Glantz cũng cho biết ông bị đau lưng và lo ngại về vệ sinh nên không muốn nằm xuống sàn.

“Trước hết, tôi bị đau lưng. Tôi không thể nằm xuống sàn, và nếu tôi nằm xuống thì họ phải gọi người tới kéo tôi dậy. Và thứ hai, tôi rất ám ảnh về vệ sinh. Không đời nào tôi nằm xuống sàn bẩn của khách sạn Hilton với bộ tuxedo mới của mình. Điều đó là không thể.”

Nhà báo Christiane Amanpour của CNN đã xác nhận người đàn ông này là đại diện của bà trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Bình tĩnh, điềm đạm và vẫn tiếp tục công việc trong một tình huống nguy hiểm – người đại diện cực ‘cool’ của tôi, Michael Glantz,” bà viết. “Thật mừng khi mọi người đều rời khỏi phòng tiệc an toàn.”

Amanpour cũng cho biết Glantz là đại diện của nhà báo Wolf Blitzer trong một bài đăng tiếp theo.

Nhà báo Brian Stelter của CNN cũng xác nhận danh tính Glantz trên X hôm thứ Bảy tuần trước.

“Siêu đại diện của CAA Michael Glantz chính là người đang ăn salad trong đoạn video lan truyền này,” ông viết.

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và các thành viên nội các đã được đưa khỏi bàn chính sau khi có thông tin về tiếng súng tại khách sạn Washington Hilton. Đây cũng chính là địa điểm từng xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Ronald Reagan năm 1981.

Cole Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California, là người bị cáo buộc nổ súng tại sự kiện.

Nghi phạm hiện đang bị tạm giữ trong khi các nhà chức trách tiếp tục điều tra động cơ gây án.

Ông Trump đã thông báo vào tháng trước rằng ông chấp nhận lời mời tham dự sự kiện năm nay, cho biết quyết định này bị ảnh hưởng bởi dịp kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ.

Theo Fox News