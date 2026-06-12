Kỷ lục mới tại World Cup 2026: Thẻ đỏ nhiều hơn bàn thắng trong trận mở màn

Trận đấu giữa Mexico và Nam Phi chứng kiến 3 thẻ đỏ, phá vỡ kỷ lục, trong khi bầu không khí sôi động tại sân Azteca gây ấn tượng mạnh.

Trận khai mạc với 3 thẻ đỏ, Mexico nhọc nhằn đánh bại Nam Phi

Rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội), trận khai mạc World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đội chủ nhà Mexico trước Nam Phi.

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến ở phút 49, khi cầu thủ Yaya Sithole bên phía Nam Phi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng châu Phi chỉ còn thi đấu với 10 người.

Đến phút 84, tình hình của Nam Phi càng trở nên khó khăn hơn khi Zwane tiếp tục bị truất quyền thi đấu. Chỉ còn 9 người trên sân, Nam Phi gần như không còn khả năng lật ngược thế cờ.

Đội Nam Phi liên tiếp nhận 2 thẻ đỏ. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 90+2, hậu vệ Montes của Mexico cũng phải nhận thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà kết thúc trận đấu với 10 người. Chung cuộc, Mexico với 10 cầu thủ đã đánh bại Nam Phi chỉ còn 9 người với tỷ số 2-0.

Theo thống kê, trận khai mạc World Cup 2026 đã chứng kiến tới 3 thẻ đỏ, lập kỷ lục về số thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử các trận khai mạc World Cup. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ hài hước bình luận rằng: "Số thẻ đỏ còn nhiều hơn số bàn thắng”,

Xét trong toàn bộ lịch sử World Cup, trận đấu này cũng nằm trong nhóm những trận có nhiều thẻ đỏ nhất. Thành tích 3 thẻ đỏ chỉ đứng sau cuộc đối đầu nổi tiếng giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Hà Lan tại World Cup 2006, trận đấu từng ghi nhận tới 4 thẻ đỏ và được người hâm mộ gọi là "Trận chiến Nuremberg".

Sau trận khai mạc Mexico thắng Nam Phi 2-0, dư luận nhìn chung tập trung vào ba chủ đề lớn: kỷ lục 3 thẻ đỏ, màn khởi đầu thành công của Mexico và tranh cãi về chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Với 3 thẻ đỏ, trận cầu Mexico - Nam Phi đã trở thành trận khai mạc có nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử World Cup. Ảnh: Sohu.

"Thẻ đỏ nhiều hơn bàn thắng"

Đây là chi tiết được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều nhất. Nhiều tờ báo từ Mỹ, Anh, Ấn Độ đến Hàn Quốc đều sử dụng những tiêu đề kiểu: "Nhiều thẻ đỏ hơn bàn thắng", "Trận khai mạc hỗn loạn với 3 thẻ đỏ"…

Các hãng tin AP, FOX Sports, Sky Sports và The Washington Post đều nhấn mạnh đây là trận khai mạc World Cup đầu tiên trong lịch sử xuất hiện 3 thẻ đỏ, đồng thời là trận World Cup đầu tiên kể từ "Trận chiến Nuremberg" giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan năm 2006 có 3 thẻ đỏ trở lên.

Mexico thắng nhưng chưa thuyết phục hoàn toàn

Báo chí Mexico và các hãng tin quốc tế đánh giá chiến thắng của đội chủ nhà là rất quan trọng về mặt tinh thần. Reuters gọi đây là chiến thắng giúp Mexico phá bỏ "lời nguyền trận mở màn", bởi trước đó họ chưa từng thắng trong 7 trận khai mạc World Cup.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn bóng đá quốc tế, không ít người hâm mộ cho rằng Mexico chưa thể hiện được sức mạnh vượt trội dù được chơi trên sân nhà với “cầu thủ thứ 12” và phần lớn thời gian đối thủ chỉ còn 10 rồi 9 người.

Các quyết định của trọng tài gây nên tranh cãi. Ảnh: Sohu.

Tranh cãi về các quyết định của trọng tài

Không ít CĐV cho rằng trọng tài người Brazil, ông Wilton Sampaio đã quá nặng tay. Trên Reddit và các diễn đàn World Cup, nhiều người nhận định: Thẻ đỏ đầu tiên là hợp lý, hai thẻ đỏ còn lại có thể chỉ đáng nhận thẻ vàng.

Huấn luyện viên Nam Phi cũng công khai phản đối chiếc thẻ đỏ thứ hai dành cho đội bóng của ông, cho rằng quyết định này quá khắc nghiệt.

Khán giả thích sự hỗn loạn, nhưng không hẳn thích chất lượng trận đấu

Một nghịch lý thú vị xuất hiện trong phản ứng của người hâm mộ. Nhiều người mô tả đây là: "Mở màn điên rồ cho một kỳ World Cup điên rồ"; "Một trận đấu đáng nhớ"; "World Cup đã bắt đầu theo cách không thể hỗn loạn hơn".

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng chất lượng chuyên môn không cao. Một số bình luận phổ biến là: "Trận khai mạc khá nhạt nhòa”, "Hiệp một rất tẻ nhạt, hiệp hai thì biến thành hỗn chiến”.

Theo Sohusport