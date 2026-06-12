180.000 vé World Cup 2026 vẫn chưa bán hết, giá vé quá cao khiến người hâm mộ quay lưng

Mặc dù FIFA tuyên bố đã bán hết vé, thực tế còn nhiều vé chưa được bán do giá cao và một số nguyên nhân khác.

Những người hâm mộ vẫn đang hy vọng sở hữu vé xem World Cup 2026 có thể còn cơ hội. Theo phân tích mới nhất của tờ Financial Times, tính đến trước ngày khai mạc giải đấu, vẫn còn gần 180.000 vé được rao bán trên nền tảng chuyển nhượng vé chính thức của FIFA.

Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân chính khiến lượng vé tồn lớn là do FIFA định giá vé quá cao. Trong một số trường hợp, giới đầu cơ vé (phe vé) đã buộc phải giảm giá khoảng 20% để tìm người mua.

Ngay cả những trận đấu có sức hút không quá lớn tại Mỹ, giá vé cũng có thể lên tới khoảng 140 USD/vé. Đối với trận ra quân của đội tuyển Mỹ, giá vé khu vực ghế ngồi thông thường cao nhất lên tới 2.735 USD, thậm chí còn đắt hơn giá vé chung kết World Cup 2022 ở hạng ghế tương đương. Ngay cả vé rẻ nhất của trận đấu này cũng có giá xấp xỉ 1.000 USD.

Theo The Athletic, ở mọi vòng đấu và mọi trận đấu của World Cup 2026, giá vé đều cao hơn các kỳ World Cup trước đây ở cùng hạng mục.

Mỹ bán vé chậm nhất trong ba nước chủ nhà

World Cup 2026 do ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, theo Financial Times, các trận đấu diễn ra tại Mỹ đang có tốc độ bán vé chậm nhất.

Đội tuyển Mỹ sẽ gặp tuyển Paraguay ngày 13/6 trên sân SoFi Stadium ở bang California. Hiện vẫn còn khoảng 4.000 vé đang được rao bán cho trận đấu này. Theo đài NPR, người hâm mộ thậm chí không cần tìm đến thị trường chuyển nhượng. Tương tự, trận ra quân của đội tuyển Canada gặp Bosnia & Herzegovina tại BMO Field cũng còn 226 vé chính thức chưa bán hết.

Trong khi đó, trận khai mạc của đội tuyển Mexico gặp South Africa national football team tại Estadio Azteca là trận duy nhất trong số các trận ra quân của ba đội chủ nhà đã bán sạch vé.

Nguy cơ các khán đài sẽ không được lấp đầy do giá vé quá đắt. Ảnh: Dongqiudi.

Ngay cả ông Trump cũng chê giá vé quá đắt

Mặc dù có ý kiến cho rằng chính sách nhập cư và thị thực của Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gây tranh cãi và được cho là có thể ảnh hưởng đến lượng khán giả quốc tế tới Mỹ xem các trận cầu, nhưng giới chuyên gia vé thể thao nhận định nguyên nhân lớn nhất vẫn là giá vé quá đắt.

Bản thân ông Trump cũng cho biết ông không sẵn sàng bỏ tiền mua vé theo mức giá FIFA đưa ra. "Tôi tất nhiên muốn đến sân xem bóng đá. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không trả số tiền đó", ông Trump nói với New York Post.

FIFA đối mặt nguy cơ khán đài trống

Việc xuất hiện nhiều ghế trống trên khán đài sẽ là hình ảnh không mấy đẹp đối với FIFA, tổ chức luôn quảng bá World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tuyên bố toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 trên thực tế đã "bán hết vé". Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tình hình không hoàn toàn như vậy.

Ông Ben Shields, giảng viên cao cấp của Trường Quản lý Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT Sloan School of Management), nhận định FIFA có thể đang kỳ vọng sức nóng từ các trận đấu sẽ làm lu mờ những tranh cãi liên quan đến doanh thu bán vé.

Theo ông, khi những ngôi sao hàng đầu thế giới bước ra sân tranh tài cho chiếc cúp danh giá nhất hành tinh, sự chú ý của công chúng có thể sẽ chuyển từ các câu chuyện thương mại sang chính những cảm xúc mà World Cup mang lại.

Hiện người hâm mộ không chỉ có thể mua vé qua nền tảng chính thức của FIFA mà còn thông qua các ứng dụng bán vé bên thứ ba như Ticketmaster và SeatGeek. Tuy nhiên, lượng vé còn lại khá lớn cho thấy bài toán giá vé đang trở thành một trong những thách thức đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Theo Dongqiudi