Từ giáo viên đến kẻ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Bức thư hé lộ động cơ gây sốc

Bức thư của nghi phạm nổ súng tại Nhà Trắng hé lộ động cơ chính trị và quá trình cực đoan hóa gây rúng động dư luận.

Nghi phạm Cole Tomas Allen được phủ một tấm chăn mylar sau khi bị bắt giữ, trong khi quần áo của kẻ này bị cởi bỏ để khám xét tìm vũ khí và vết thương.

Một ngày sau khi một người đàn ông nổ súng tại sự kiện Bữa tối Phóng viên Nhà Trắng, giới chức Mỹ đang ra sức rà soát một thông điệp do nghi phạm gửi đi, nhằm tìm hiểu điều gì đã khiến ông ta – từ một giáo viên được kính trọng tại California – trở thành một kẻ mang âm mưu ám sát trong mình.

“Trước hết, tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã phản bội niềm tin,” nội dung bức thư mà nhà chức trách cho biết do nghi phạm gửi. Người này được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California, làm giáo viên bán thời gian và phát triển trò chơi điện tử, theo hồ sơ công khai.

Bức thư, được Allen gửi cho các thành viên gia đình trước khi gây án, nói rằng ông có ý định nhắm vào các quan chức chính quyền và bày tỏ sự phẫn nộ về mặt chính trị, đồng thời viết: “Tôi không mong được tha thứ.”

Theo Nhà Trắng, chị gái của Allen nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng ông có xu hướng đưa ra những phát ngôn cực đoan khi tham gia hoạt động cánh tả tại Los Angeles, mua súng và thường xuyên luyện tập tại trường bắn.

Những ngày gần đây, nhà chức trách cho biết, những lời nói đó đã chuyển thành hành động. Allen lên tàu từ Los Angeles, đến Chicago rồi tới Washington DC, nơi ông nhận phòng tại khách sạn trung tâm – địa điểm tổ chức bữa tiệc thường niên có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao.

Ông ta mang theo một khẩu súng lục bán tự động cỡ .38 và một khẩu shotgun đạn 12 gauge, theo các quan chức. Sau đó, nghi phạm đã gửi một tuyên bố tới gia đình, tự gọi mình là “Sát thủ Liên bang Thân thiện” và bày tỏ quan điểm chống ông Trump, trước khi tìm cách vượt qua an ninh bên ngoài sự kiện tối 25/4 theo giờ Mỹ.

Các nhân viên Mật vụ di chuyển qua phòng khiêu vũ trong một vụ xả súng tại bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 25/4, ở Washington, DC. Ảnh: Getty.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết nghi phạm đã “bắn vài phát” và làm bị thương một đặc vụ mặc áo chống đạn trước khi nhanh chóng bị khống chế, trong khi ông Trump và các lãnh đạo khác tìm cách đảm bảo an toàn bên trong phòng tiệc.

Hiện các nhà chức trách đang xem xét tuyên bố mà Allen được cho là đã gửi, cùng lịch sử mạng xã hội của anh ta – mà ông Trump mô tả là “chống Cơ đốc giáo” – đồng thời trao đổi với gia đình để tìm hiểu động cơ phía sau vụ tấn công.

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định động cơ. Theo điều tra ban đầu, có vẻ nghi phạm nhắm vào các thành viên trong chính quyền,” ông Blanche nói.

Bức thư đề cập nhiều bất mãn, bao gồm sự tức giận đối với điều kiện tại các trại giam giữ và gọi ông Trump là “kẻ phản bội”.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia phản ứng trước vụ xả súng. Ảnh: CNN.

Hồ sơ cá nhân và con đường dẫn tới cực đoan

Nghi phạm bị truy tố với hai tội danh sử dụng vũ khí và một tội tấn công nhân viên liên bang bằng vũ khí nguy hiểm, theo công tố viên liên bang tại Washington DC Jeanine Pirro. Ông Blanche cho biết nghi phạm không hợp tác với nhà chức trách.

Allen từng theo học tại Viện Công nghệ California từ năm 2013 đến 2017, tham gia tổ chức sinh viên Cơ đốc giáo và câu lạc bộ Nerf của trường. Hình ảnh trên Facebook năm 2016 cũng cho thấy ông ta tham gia các sự kiện của hội này.

Năm 2017, Allen từng xuất hiện trong một bản tin địa phương với sáng chế phanh khẩn cấp cho xe lăn.

Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí năm 2017 và được nhắc đến trong thông báo tốt nghiệp của Caltech.

Sau đó, Allen làm giáo viên bán thời gian tại C2 Education và được vinh danh là “giáo viên của tháng” vào tháng 12/2024.

Một hồ sơ LinkedIn trùng khớp với tên và ảnh của Allen mô tả ông ta là giáo viên bán thời gian tại C2 Education, một công ty luyện thi và dạy kèm. Theo các bài đăng trên mạng xã hội của công ty, C2 đã vinh danh Allen là "giáo viên của tháng" vào tháng 12/2024.

Ông cũng phát triển trò chơi điện tử độc lập mang tên “Bohrdom” trên nền tảng Steam với giá 1,99 USD, và đăng ký nhãn hiệu từ năm 2018.

Trò chơi được mô tả là một “trò đối kháng phi bạo lực dựa trên kỹ năng, lấy cảm hứng từ mô hình hóa học.”

Hoạt động chính trị và quá trình chuẩn bị

Những năm gần đây, Allen tham gia hoạt động chính trị, bao gồm việc gia nhập nhóm cánh tả “The Wide Awakes”, lấy cảm hứng từ phong trào chống chế độ nô lệ thế kỷ 19.

Anh ta cũng quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris vào tháng 10/2024.

Theo hồ sơ của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, Allen đã mua hợp pháp khẩu súng lục .38 vào tháng 10/2023 và khẩu shotgun vào tháng 8/2025, đều qua kiểm tra lý lịch của FBI.

Sau khi tới Washington, nghi phạm nhận phòng tại khách sạn Washington Hilton – nơi tổ chức sự kiện.

Tối 25/4, Nhà Trắng cho biết nghi phạm đã gửi thông điệp cho gia đình, “rõ ràng nêu ý định nhắm vào các quan chức chính quyền”.

Một bức ảnh cho thấy một trong những khẩu súng mà nghi phạm xả súng Cole Tomas Allen mang theo tại khách sạn Washington Hilton. Ảnh: CNN.

Bức thư xin lỗi cha mẹ, đồng nghiệp và học sinh, đồng thời nói không chủ đích nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật, nhưng viết thêm: “Tôi vẫn sẽ bỏ qua hầu hết mọi người ở đây nếu cần thiết để tiếp cận mục tiêu.”

Nghi phạm còn lập luận hành động của mình không mâu thuẫn với giá trị Cơ đốc giáo: “Ngoảnh mặt đi khi người khác bị áp bức không phải là hành vi của Cơ đốc, mà là đồng lõa.”

Bức thư kết thúc bằng sự phẫn nộ: “Tôi cảm thấy tức giận khi nghĩ về mọi điều mà chính quyền này đã làm.”

Phản ứng của gia đình và cuộc điều tra mở rộng

Sau khi nhận được thông điệp, anh trai của Allen đã liên hệ với cảnh sát tại Connecticut để bày tỏ lo ngại, trong khi các thành viên khác trong gia đình cũng báo cho cơ quan chức năng.

Bên ngoài khách sạn, nghi phạm lao qua một chốt an ninh. Đặc vụ Mật vụ bị thương đã được điều trị và xuất viện.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng bắt đầu dựng lại hành trình và động cơ của Allen. Các đặc vụ Mật vụ và cảnh sát địa phương đã thẩm vấn chị gái của nghi phạm tại Maryland, trong khi FBI triển khai lực lượng quanh một ngôi nhà liên quan tại Torrance.

Khu vực này bị phong tỏa, đèn chiếu sáng được bật lên và nhiều phóng viên cùng trực thăng tin tức có mặt tại hiện trường.

Một người hàng xóm cho biết không chắc Allen có sống tại đó hay không, nhưng đã thấy ông ta “vài ngày trước”. Người này mô tả cha của nghi phạm là thân thiện và dễ nói chuyện.

Theo CNN