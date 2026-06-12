Facebook gặp lỗi trên toàn cầu, nhiều tài khoản bị đăng xuất

Tối 12/6, người dùng Facebook tại Việt Nam và nhiều quốc gia phản ánh tình trạng không thể truy cập nền tảng này hoặc bị đăng xuất khỏi tài khoản một cách bất thường.

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Nhiều người dùng Facebook, Messenger và Instagram phản ánh bị đăng xuất hoặc không thể truy cập các dịch vụ của Meta trong tối 12/6.

Chị Bảo Quỳnh (ở Thành Công, Hà Nội) cho biết khoảng 21h30 ngày 12/6, tài khoản của chị bất ngờ bị đăng xuất khỏi Facebook dù trước đó vẫn sử dụng bình thường.

"Lúc đầu tôi khá hoảng vì nghĩ tài khoản bị hack hoặc bị ai đó đăng nhập trái phép. Tôi thử đăng nhập lại nhiều lần nhưng hệ thống liên tục báo lỗi. Sau khi thấy nhiều người trên mạng xã hội phản ánh tình trạng tương tự, tôi mới biết có thể Facebook đang gặp sự cố diện rộng", chị Quỳnh chia sẻ.

Không ít người dùng cũng cho biết họ nhận được thông báo đăng xuất đột ngột hoặc không thể tải bảng tin, khiến nhiều người lo ngại tài khoản cá nhân bị xâm nhập trước khi biết đây có thể là lỗi từ hệ thống.

Theo ghi nhận trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, sự cố xuất hiện vào khoảng 20h40 giờ Việt Nam.

Nhiều người dùng cho biết Facebook liên tục báo lỗi "Something went wrong", không thể tải bảng tin, trong khi một số tài khoản bị đăng xuất và không đăng nhập lại được. Các phản ánh tương tự cũng xuất hiện với Messenger và Instagram.

Trên nền tảng mạng xã hội dạng diễn đàn cộng đồng Reddit, người dùng từ nhiều quốc gia như Philippines, Nepal, Canada, Slovakia, Australia, Anh, Thụy Điển,... cũng cho biết gặp tình trạng tương tự, cho thấy đây có thể là sự cố trên diện rộng thay vì lỗi cục bộ tại từng khu vực.

Một số nhà quảng cáo cũng phản ánh nền tảng Facebook Ads Manager không thể truy cập, xuất hiện thông báo lỗi và ngừng hoạt động trong cùng thời điểm.

Đến thời điểm hiện tại, công ty Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố. Tuy nhiên, các phản ánh từ người dùng trên toàn cầu vẫn đang gia tăng.