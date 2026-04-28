Nghi phạm đột nhập sự kiện Nhà Trắng bị truy tố âm mưu ám sát ông Trump

Cole Allen bị cáo buộc đã vượt qua hàng rào an ninh tại một sự kiện báo chí của Tổng thống vào thứ Bảy tuần trước khi mang theo shotgun và súng lục.

Nghi phạm có vũ trang bị cáo buộc cố gắng vượt qua an ninh tại sự kiện tiệc tối của phóng viên Nhà Trắng hôm 25/4 đã bị truy tố tội danh tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Allen, 31 tuổi, một giáo viên đến từ California, được cho là mang theo một khẩu shotgun cỡ 12, một khẩu súng lục bán tự động cỡ .38 và ba con dao khi bị bắt giữ sau khi cố lao vào sự kiện cấp cao này, theo trợ lý công tố viên liên bang Jocelyn Ballantine trình bày trước tòa án liên bang tại Washington hôm 27/4.

Các công tố viên liên bang đã truy tố Allen với các tội danh: âm mưu ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí qua các bang và nổ súng trong một hành vi bạo lực.

Nghi phạm chưa phải đưa ra lời nhận tội ở thời điểm này.

Thẩm phán liên bang Matthew Sharbaugh đã ra lệnh tạm giam Allen trong khi vụ án tiếp tục được xử lý. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm, khi tòa sẽ quyết định liệu nghi phạm có đủ điều kiện được tại ngoại trước khi xét xử hay không.

Phiên điều trần sơ bộ của Allen được ấn định vào ngày 11/5.

Mặc dù truy tố Allen với tội danh tìm cách ám sát Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche khẳng định nghi phạm không có cơ hội tiếp cận ông Trump.

“Người này ở tầng trên của phòng tiệc, và có hàng trăm đặc vụ liên bang ở giữa anh ta và Tổng thống Mỹ,” ông nói trong một cuộc họp báo sau phiên tòa.

Khi được hỏi liệu cuộc điều tra đã xác định ai là người bắn trúng một đặc vụ Mật vụ trong vụ việc hay chưa, ông Blanche từ chối trả lời trực tiếp, nhấn mạnh rằng bằng chứng vẫn đang được phân tích.

“Có vẻ như… lực lượng thực thi pháp luật đã bắn năm phát,” ông nói. “Chúng tôi tin rằng, theo nội dung đơn kiện, bị cáo đã bắn bằng shotgun… Nhưng về các chi tiết đạn đạo cụ thể, tôi chưa thể nói vào lúc này.”

Trong một bản tuyên ngôn được cho là do Allen viết và được đăng lần đầu trên New York Post, nghi phạm cho biết mục tiêu của mình là các quan chức chính quyền, trong đó “mục tiêu cấp cao nhất” là ông Trump, người mà hắn gọi bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề.

