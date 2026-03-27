Lầu Năm Góc lên kế hoạch “đòn đánh cuối cùng” với Iran nhằm chiếm đảo, giành uranium làm giàu

Báo Mỹ tiết lộ kế hoạch của Lầu Năm Góc mang tên “The Final Blow” nhằm kiểm soát các đảo, giành quyền kiểm soát uranium và đe dọa chiến tranh toàn diện với Iran.

Theo trang tin quốc tế Mỹ Axios ngày 26/3 dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc và nguồn tin nội bộ, quân đội Mỹ đang xây dựng một phương án tác chiến mang tên “The Final Blow” (Đòn đánh cuối cùng) nhằm vào Iran.

Kế hoạch này không chỉ bao gồm oanh tạc quy mô lớn, mà đặc biệt còn đề cập đến khả năng triển khai lực lượng mặt đất, tiến sâu vào lãnh thổ Iran để giành quyền kiểm soát uranium làm giàu.

Bốn mục tiêu chiến lược của Mỹ

Trọng tâm của kế hoạch là tước bỏ quyền kiểm soát của Iran đối với Eo biển Hormuz, cắt đứt huyết mạch năng lượng và kiểm soát các đảo.

Theo kế hoạch này, quân đội Mỹ sẽ đánh chiếm các đảo chiến lược Larak của Iran. Ảnh: Axios.

Cụ thể gồm các phương án:

Tấn công Đảo Kharg: Đây là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran. Mỹ có thể phong tỏa hoặc thậm chí đổ bộ nhằm cắt đứt nguồn thu kinh tế của Tehran.

Chiếm Đảo Larak: Hòn đảo này được Iran bố trí dày đặc hầm trú ẩn, tàu cao tốc tấn công và radar — là “trung tâm thần kinh” Iran sử dụng để giám sát và đe dọa tuyến vận tải qua eo biển.

Kiểm soát Đảo Abu Musa cùng hai đảo chiến lược phía tây eo biển: Nhằm phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Iran tại cửa ngõ Hormuz.

Chặn đánh trên biển: Tại phía đông eo biển, Mỹ có thể cưỡng chế bắt giữ hoặc ngăn chặn các tàu vận chuyển dầu liên quan đến Iran.

Ngày 27/3, tàu đổ bộ tấn công chở đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 đã tới Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Tiến sâu vào nội địa, giành uranium

Ngoài cuộc chiến kiểm soát eo biển, điểm đáng chú ý nhất của kế hoạch “The Final Blow” là tiến hành chiến dịch trên bộ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Nguồn tin cho biết: Mỹ đã chuẩn bị phương án tiến sâu vào nội địa Iran nhằm mục tiêu thu giữ hoặc phá hủy số uranium đã làm giàu cao, được cất giữ trong các cơ sở kiên cố, sâu dưới lòng đất.

Nếu rủi ro của chiến dịch mặt đất quá lớn, phương án thay thế sẽ là không kích chính xác quy mô lớn; dùng sức mạnh hỏa lực để ngăn Iran tiếp cận vật liệu hạt nhân.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: Phương án tấn công mặt đất hiện vẫn chỉ mang tính “giả định”; tuy nhiên, bà cảnh báo nếu đàm phán thất bại, Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng tung ra đòn tấn công “chưa từng có”.

Truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đang xây dựng kế hoạch "Đòn đánh cuối cùng" nhắm vào Iran. Ảnh: Techtimes.

Iran cảnh báo trả đũa toàn khu vực

Axios cũng cho biết Mỹ đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông: Có thể triển khai thêm 2 đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến và hàng nghìn binh sĩ bộ binh do Sư đoàn Dù 82 dẫn đầu.

Về phía Iran, phản ứng rất cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết: Tình báo Iran xác nhận Mỹ có âm mưu chiếm các đảo của nước này và Iran tuyệt đối không tin tưởng thiện chí đàm phán của ông Trump.

Ông Ghalibaf cảnh báo: Nếu Mỹ phát động chiến tranh, Iran sẽ tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng của tất cả các quốc gia ủng hộ Mỹ trong khu vực.

Kịch bản “đòn đánh cuối cùng” có khả thi?

Theo phân tích của các chuyên gia, phương án “The Final Blow” của Lầu Năm Góc:

Về quân sự, khả thi. Mỹ hoàn toàn có khả năng dùng máy bay ném bom chiến lược B-2, B-52, tên lửa hành trình, tàu ngầm đánh vào các căn cứ quân sự, trạm radar, cơ sở hạt nhân của Iran. Đây là “bài quen tay” từ Chiến tranh Iraq 2003, Chiến dịch Allied Force 1999.

Sư đoàn dù số 82 Mỹ đã sẵn sàng tham chiến. Ảnh: Reuters.

Chiếm các đảo ở Eo biển Hormuz: khó nhưng làm được. Vì Mỹ có ưu thế hải quân tuyệt đối, có thể đổ bộ nhanh bằng Thủy quân Lục chiến, tàu đổ bộ, trực thăng. Nhưng cực kỳ rủi ro vì Iran có tên lửa chống hạm, thủy lôi, UAV cảm tử và chiến thuật “bầy đàn tàu cao tốc”. Mặt khác Hormuz là “cái bẫy địa lý” vì khoảng cách hẹp, nhiều điểm phục kích, dễ bị phong tỏa ngược. Mỹ có thể chiếm được các đảo, nhưng giữ được hay không là chuyện khác.

Đưa quân vào Iran để “cướp uranium”: gần như không khả thi. Đây là điểm phi thực tế nhất. Iran không phải Iraq, có diện tích lớn gấp 4 lần Iraq, địa hình núi non, đô thị phức tạp; có lực lượng quân đội và lực lượng ủy nhiệm rất dày.

Mặt khác, các cơ sở hạt nhân của Iran cực kỳ khó tiếp cận: ở sâu dưới lòng đất (Fordow, Natanz) với lớp bê tông siêu cứng, được phòng thủ nhiều lớp, ngay cả bom xuyên phá cũng khó phá hủy hoàn toàn chứ chưa nói đưa lính vào cướp lấy uranium rồi rút ra an toàn.

Từ bài học của Chiến tranh Afghanistan, Mỹ mất 20 năm vẫn không kiểm soát hoàn toàn, Iran còn mạnh hơn Afghanistan rất nhiều.

Một vấn đề khác, logistics (hậu cần) là ác mộng. Muốn vào sâu Mỹ phải kiểm soát bầu trời, bảo vệ tuyến tiếp tế trong khi Iran có thể đánh du kích, phá hậu cần.

Các chuyên gia cho rằng phương án “The Final Blow” của Lầu Năm Góc gần như không khả thi. Ảnh: Getty.

Vì vậy, phương án “The Final Blow” của Lầu Năm Góc gần như không khả thi nếu không muốn sa lầy chiến tranh toàn diện.

Nếu Mỹ thực sự triển khai kế hoạch này, Iran sẽ phản ứng bằng cách tấn công các căn cứ Mỹ tại Iraq, Syria, Vùng Vịnh; đánh vào các đồng minh Mỹ như Saudi Arabia, UAE, kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm Hezbollah, Houthis.

Kịch bản này có thể diễn biến thành chiến tranh Trung Đông toàn diện dẫn tới nguy cơ đóng cửa hoàn toàn Eo biển Hormuz nơi 20% dầu thế giới đi qua. Giá dầu có thể tăng gấp 2–3 lần, gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nguy cơ kéo theo các cường quốc khác can dự, khi đó chiến tranh có thể vượt khỏi khu vực.

Vì vậy, bản chất thật của kế hoạch này là sự răn đe chiến lược, nhằm ép Iran nhượng bộ trong đàm phán, trấn an đồng minh, gửi đi tín hiệu “Mỹ sẵn sàng leo thang”. Đây không phải kế hoạch để thực hiện, mà là kế hoạch để đối phương sợ phải xảy ra.

Theo Singtao, CNS