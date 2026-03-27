Ngành công nghệ Mỹ đứng trước sức ép cắt giảm điện năng để cứu vãn mạng lưới điện quốc gia

Ngành công nghệ Mỹ đang đứng trước áp lực buộc phải thu hẹp quy mô sử dụng điện trong những thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ngành công nghệ Mỹ đang đứng trước áp lực buộc phải thu hẹp quy mô sử dụng điện trong những thời điểm nhu cầu tăng cao, giữa bối cảnh công chúng lo ngại rằng các trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ trí tuệ nhân tạo đang làm quá tải mạng lưới điện quốc gia. Các nhà điều tiết năng lượng hiện đang hối thúc các tập đoàn công nghệ thực hiện một nhượng bộ từng được coi là không tưởng: chủ động cắt giảm tiêu thụ năng lượng tại các máy chủ khổng lồ khi có yêu cầu từ đơn vị vận hành lưới điện.

Mặc dù các nỗ lực nhằm làm cho các trung tâm dữ liệu trở nên linh hoạt hơn chủ yếu vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, quy trình này vô cùng phức tạp và rủi ro tài chính là rất lớn. Ước tính mỗi phút ngừng hoạt động có thể khiến các công ty công nghệ thiệt hại khoảng 9.000 USD.

Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi là nhằm tránh tình trạng mất điện diện rộng và hóa đơn tiền điện tăng vọt vào những khung giờ cao điểm trong năm. Đối với Thung lũng Silicon, việc tăng cường tính linh hoạt có thể giúp các công ty công nghệ đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận kết nối các trung tâm dữ liệu mới vào lưới điện.

Theo nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Điện lực EPRI, mức tiêu thụ điện từ các trung tâm dữ liệu có thể tăng gấp bốn lần vào cuối thập kỷ này, chiếm tới 17% tổng cung điện toàn quốc. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh tại hội nghị CERAWeek rằng khả năng cung ứng vào thời điểm nhu cầu đạt đỉnh là yếu tố sống còn để bảo vệ đời sống người dân.

Trong một trận bão mùa đông vừa qua, Bộ Năng lượng đã yêu cầu các trung tâm dữ liệu tại khu vực PJM Interconnection, thị trường máy chủ lớn nhất thế giới, phải chuyển sang sử dụng máy phát điện dự phòng để giải phóng công suất cho lưới điện chung.

PJM dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể xảy ra ngay từ năm tới nếu nhu cầu tiếp tục vượt xa khả năng cung ứng mới. Việc quản lý linh hoạt nhu cầu tiêu thụ điện có thể giúp tiết kiệm từ 40 tỷ đến 150 tỷ USD vốn đầu tư trong thập kỷ tới, giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ tránh khỏi việc phải gánh chịu chi phí mở rộng lưới điện phục vụ riêng cho các trung tâm dữ liệu.

Các nhà đầu tư và nhà cung cấp năng lượng cho biết các kho máy chủ khổng lồ sẽ cần sẵn sàng cắt giảm sử dụng điện khi được yêu cầu. Trước đây, các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây truyền thống đòi hỏi nguồn năng lượng liên tục để tránh rủi ro mất dữ liệu.

Tuy nhiên, các cơ sở phục vụ đào tạo trí tuệ nhân tạo ngày nay có thể linh hoạt hơn, cho phép chuyển dịch khối lượng công việc tiêu tốn nhiều năng lượng giữa các địa điểm khác nhau. Google đã công bố hợp đồng với một số đơn vị điện lực để hạ thấp tiêu thụ khi cần thiết, trong khi Nvidia cũng triển khai sáng kiến kiểm soát và di dời mức tiêu thụ điện năng khi nhu cầu lưới điện đạt đỉnh.

Gần đây nhất, EPRI đã đưa ra một khuôn khổ hoạt động với sự góp ý của hàng chục công ty công nghệ và điện lực, bao gồm cả Meta, nhằm xác định cách thức giúp các trung tâm dữ liệu trở nên linh hoạt hơn. Hy vọng rằng nỗ lực này sẽ giúp rút ngắn thời gian kết nối mạng lưới cho các cơ sở mới.

Các đơn vị tư vấn kỹ thuật như Black & Veatch ghi nhận rằng chủ sở hữu các trung tâm dữ liệu đang ngày càng quan tâm đến phương thức vận hành linh hoạt này. Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, nơi tất cả các bên liên quan đều đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp kỹ thuật khả thi để cân bằng giữa sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và sự ổn định của hạ tầng năng lượng quốc gia.

Theo Reuters