Iran dọa phá hủy hạ tầng năng lượng Trung Đông nếu Mỹ tấn công

Iran đã cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh vào các nhà máy điện của nước này nếu Tehran không mở lại eo biển chiến lược Hormuz.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 22/3 đăng trên mạng xã hội X rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng và năng lượng trong khu vực có thể bị “phá hủy không thể đảo ngược” nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.

“Ngay khi các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của chúng tôi bị nhắm mục tiêu, toàn bộ hạ tầng thiết yếu cũng như cơ sở năng lượng và dầu mỏ trên toàn khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp và sẽ bị phá hủy không thể đảo ngược”, ông Ghalibaf viết.

Ông cho biết thêm rằng hạ tầng khu vực sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Iran bị tấn công, đồng thời cảnh báo hành động trả đũa của Tehran sẽ khiến giá dầu tăng cao “trong một thời gian dài”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump hôm 21/3 cảnh báo Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Iran – bên đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel tấn công nước này vào ngày 28/2 – khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này vẫn mở, ngoại trừ đối với Mỹ và các đồng minh.

Việc eo biển Hormuz – điểm nghẽn hẹp nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua – gần như bị đóng đã gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng nhất kể từ thập niên 1970.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau đó tuyên bố tuyến đường này “mở cho tất cả, trừ những kẻ vi phạm lãnh thổ của chúng tôi”.

“Ảo tưởng xóa Iran khỏi bản đồ cho thấy sự tuyệt vọng trước ý chí của một dân tộc làm nên lịch sử. Những đe dọa và khủng bố chỉ càng củng cố sự đoàn kết của chúng tôi”, ông viết trên X.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định eo biển “không bị đóng”, đồng thời ám chỉ Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm cho tình trạng gián đoạn gần đây.

“Tàu thuyền chần chừ vì các công ty bảo hiểm lo ngại cuộc chiến mà các ông khởi xướng – không phải vì Iran”, ông nói. “Không công ty bảo hiểm nào – và cũng không người Iran nào – bị lung lay bởi thêm những lời đe dọa”.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz nếu ông Trump thực hiện đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng của nước này.

Trong một tuyên bố, lực lượng này cho biết các công ty có vốn Mỹ sẽ bị “phá hủy hoàn toàn” nếu Washington tấn công hạ tầng năng lượng Iran, đồng thời các cơ sở năng lượng tại những quốc gia cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự cũng sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp”.

Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, cùng với Jordan, Iraq và một số quốc gia vùng Vịnh – những đòn đánh mà Tehran nói là nhằm vào “tài sản quân sự của Mỹ” – gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường toàn cầu và hàng không.

Những diễn biến mới nhất cho thấy cuộc chiến tại Trung Đông, hiện đã bước sang tuần thứ tư, có thể đang chuyển sang một giai đoạn nguy hiểm mới, chỉ một ngày sau khi ông Trump nói về khả năng “giảm nhiệt” xung đột.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran.

Phát biểu tại hiện trường một vụ tấn công của Iran ở thành phố Arad, miền nam Israel, ông cho rằng một số quốc gia đã bắt đầu tiến theo hướng này và kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế.

Ông Netanyahu cáo buộc Iran nhắm vào dân thường và cho rằng nước này có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa sâu trong châu Âu.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng Ngoại trưởng Hakan Fidan đã có các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas và các quan chức Mỹ để thảo luận các bước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo AJ