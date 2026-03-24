Elon Musk tham vọng xây "đại bác điện từ" trên Mặt Trăng, đưa siêu máy tính AI lên quỹ đạo

Elon Musk trình làng kế hoạch xây dựng hạ tầng AI khổng lồ trên Mặt Trăng với hệ thống phóng điện từ, mở ra kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo mới.

Elon Musk vừa đưa ra một kế hoạch táo bạo mới cho hạ tầng ngoài không gian.

Trong một buổi thuyết trình cuối tuần tại Giga Texas, vị tỷ phú công nghệ đã công bố Dự án TERAFAB - kế hoạch chuyển toàn bộ hạ tầng AI tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới lên bề mặt Mặt Trăng. Mục tiêu là phá vỡ “trần terawatt” của năng lực tính toán trên Trái Đất và mở ra kỷ nguyên AI ở quy mô petawatt.

Tầm nhìn mới nhất của Musk là vượt qua giới hạn năng lượng của Trái Đất bằng cách xây dựng các “máy phóng khối điện từ” trên Mặt Trăng, nhằm phục vụ hạ tầng AI quy mô cực lớn này.

Kế hoạch tận dụng 3 lợi thế tự nhiên của Mặt Trăng: môi trường chân không, lực hấp dẫn thấp và nguồn năng lượng Mặt Trời dồi dào.

Lợi thế của Mặt Trăng

Trái Đất ngày càng thiếu không gian và năng lượng cho các dự án AI khổng lồ. Vì vậy, các chuyên gia hướng tới việc khai thác không gian gần như vô hạn và nguồn năng lượng dồi dào trên Mặt Trăng.

Các tấm pin Mặt Trời ngoài không gian có hiệu suất cao gấp khoảng 5 lần so với trên Trái Đất, nơi mây và khí quyển dày làm giảm hiệu quả.

Thay vì dùng thêm tên lửa, kế hoạch này dựa vào một đường ray điện từ khổng lồ để “bắn” các vệ tinh vào không gian bằng năng lượng từ Mặt Trời.

Những đường ray này - có thể dài hàng chục km - sử dụng từ trường để gia tốc các vệ tinh chứa hệ thống AI đạt tới vận tốc thoát khỏi lực hút của Mặt Trăng.

Đáng chú ý, chiến lược này loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa học đắt đỏ, dễ biến động, cũng như các tầng tên lửa bị bỏ lại gây ô nhiễm đại dương Trái Đất.

Bên cạnh đó, kế hoạch có thể tận dụng tàu Starship của SpaceX để vận chuyển thiết bị ban đầu, rồi dần hình thành một mạng lưới quỹ đạo phân tán, cung cấp năng lượng gấp 1.000 lần các hệ thống hiện tại.

Nếu thành công, việc triển khai hạ tầng AI ngoài không gian sẽ giúp giảm cạnh tranh năng lượng giữa các trung tâm dữ liệu và các thành phố trên Trái Đất, cho phép AI mở rộng trong môi trường năng lượng rộng lớn, gần như không giới hạn của Mặt Trăng.

Có thể mất hàng thập kỷ

Dù ý tưởng “súng điện từ không gian” đã xuất hiện từ năm 1937, khi ông Edward Fitch Northrup đưa ra lý thuyết, nó vẫn chỉ nằm trên giấy và chưa từng được triển khai thực tế trên Mặt Trăng.

Đề xuất của Musk về máy phóng khối trên Mặt Trăng là một phần trong bước chuyển chiến lược lớn hơn được công bố vào tháng 2/2026, khi SpaceX ưu tiên xây dựng một “thành phố Mặt Trăng tự phát triển” thay vì ngay lập tức tập trung vào việc định cư Sao Hỏa.

Sao Hỏa vẫn là “kế hoạch dài hạn” của nhân loại, nhưng Mặt Trăng được xem là bước đi công nghiệp cấp bách hơn.

Về hậu cần, Mặt Trăng có cửa sổ phóng khoảng 10 ngày/lần, trong khi các chuyến bay tới Sao Hỏa phải chờ tới 26 tháng.

Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi đã chỉ ra những con số khổng lồ: để đạt mức công suất petawatt, cần phóng hơn một triệu tấn vật liệu - tương đương khoảng 135 lần phóng Starship mỗi ngày.

“Chúng ta sẽ đẩy giới hạn vật lý trong tính toán và thực hiện những điều cực kỳ táo bạo”, Musk nói. “Tôi muốn sống đủ lâu để được thấy máy phóng khối trên Mặt Trăng”.

Một tầm nhìn tham vọng khác của ông là xây dựng một nhà máy trên Mặt Trăng, sử dụng robot để sản xuất các vệ tinh AI chạy bằng năng lượng Mặt Trời, sau đó phóng chúng vào mạng lưới quỹ đạo phân tán thông qua các máy phóng điện từ.

Hiện có 2 hướng thiết kế chính đang được cân nhắc: railgun - hoạt động bằng một cú đẩy cực mạnh trong thời gian rất ngắn, và coilgun - sử dụng chuỗi nam châm kích hoạt theo trình tự để tạo gia tốc mượt mà, có kiểm soát. Trong đó, coilgun được đánh giá là phương án phù hợp hơn, vì giúp bảo vệ tốt các thiết bị AI nhạy cảm trong quá trình phóng.

Theo IE