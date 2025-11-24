Tiêm kích mới Su-30SM2 của Nga lần đầu phá hủy hệ thống phòng không Mỹ trên chiến trường Ukraine

Tiêm kích Nga Su-30SM2 lần đầu được xác nhận phá hủy hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, đánh dấu bước ngoặt hiếm có khi một chiến đấu cơ đa nhiệm hạ vũ khí phòng không tầm xa phương Tây.

Lực lượng Vũ trang Nga đã lần đầu tiên sử dụng thành công dòng tiêm kích mới nhất của họ, Su-30SM2, để tấn công một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của quân đội Ukraine, theo một tuyên bố mới từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec.

“Tính năng của dòng máy bay này đã được khẳng định trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng có hồ sơ chiến đấu với hàng trăm mục tiêu trên không và mặt đất bị tiêu diệt, bao gồm cả các hệ thống Patriot”, tuyên bố nêu rõ, nhấn mạnh radar mạnh của Su-30SM2 cho phép nó “nhìn xa hơn và chính xác hơn”, đồng thời hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến giúp máy bay đối phó hiệu quả với tên lửa đánh chặn của đối phương.

Điều này khiến Su-30SM2 trở thành tiêm kích đa nhiệm đầu tiên trên thế giới được xác nhận đã phá hủy một hệ thống phòng không tầm xa của phương Tây.

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Lực lượng Không quân Nga. Ảnh: MW.

Đội hình tiêm kích Nga vốn bị hạn chế đáng kể trong khả năng tiêu diệt các hệ thống phòng không đối phương, buộc Moscow phải dựa nhiều vào các đòn tấn công bằng UAV, tên lửa đạn đạo Iskander-M và Kinzhal để xử lý các mục tiêu này. Dù vậy, Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga vẫn triển khai ở mức độ hạn chế các chiến đấu cơ mang tên lửa chống bức xạ Kh-31P, vốn không phải công nghệ tối tân nhất nhưng lại tối ưu cho nhiệm vụ chế áp phòng không.

Kh-31P được đánh giá cao nhờ tốc độ vượt Mach 3, trọng lượng nhẹ cho phép mỗi chiếc Su-30 mang tới 6 quả. Tên lửa tự dẫn theo tín hiệu phát xạ của radar đối phương để tấn công chính xác, mang đầu đạn gần 90 kg. Tuy nhiên, tầm bắn tương đối ngắn – khoảng 130 km – khiến nó không thể tiêu diệt các hệ thống tầm xa như Patriot nếu không đặt tiêm kích vào vùng nguy hiểm, trừ khi máy bay có thể tiếp cận ở độ cao thấp.

Kh-31P được Không quân Algeria phóng từ máy bay chiến đấu Su-30MKA. Ảnh: MW.

Ukraine bắt đầu tiếp nhận hệ thống Patriot từ tháng 4/2023, do Mỹ, Đức và Hà Lan viện trợ. Khi đó, giới chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng vận hành của Kiev, bởi Patriot đòi hỏi hơn một năm huấn luyện, làm dấy lên dự đoán rằng hệ thống này ít nhất ban đầu sẽ phụ thuộc nhiều vào các nhà thầu phương Tây.

Báo cáo đầu tiên về việc một hệ thống Patriot bị đánh trúng xuất hiện ngày 16/5/2023, sau khi một biến thể phóng từ trên không của tên lửa Iskander-M được sử dụng để tấn công hệ thống này tại Kiev. Đoạn phim từ UAV ngày 23/2/2024 xác nhận một vụ phá hủy khác, và ngày 10/3/2024, một hệ thống Patriot nữa bị tiêu diệt gần Sergeevka, khiến lực lượng mặt đất Ukraine trong khu vực bị phơi bày.

Bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống MIM-104 Patriot. Ảnh: MW.

Trong tuần thứ hai của tháng 7/2024, thêm hình ảnh cho thấy 2 bệ phóng Patriot bị phá hủy tại Odessa, và đến ngày 11/8, 3 bệ phóng khác cùng radar AN/MPQ-65 bị báo cáo tiêu diệt. Các cuộc tấn công thành công tiếp tục diễn ra sau đó, với Iskander-M là vũ khí chủ lực.

Khả năng cải thiện của đội hình tiêm kích Nga trong việc đối phó các hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến có thể bổ sung đáng kể cho kho tên lửa đạn đạo của Moscow, tăng tốc độ bào mòn mạng lưới phòng không Ukraine.

Việc Nga đưa vào biên chế số lượng lớn hơn tiêm kích thế hệ 5 Su-57, với khả năng tàng hình, tác chiến điện tử mạnh hơn nhiều và trang bị các dòng tên lửa mới vượt trội, được kỳ vọng sẽ tiếp tục khắc phục những điểm yếu hiện nay của lực lượng tiêm kích Nga trong nhiệm vụ vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương.

Theo MW