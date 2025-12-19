Nga nói gì trước thông tin công dân chiến đấu cho Campuchia trong xung đột với Thái Lan?

Đại sứ quán Nga tại Campuchia bác bỏ thông tin công dân Nga tham chiến cho Phnom Penh, cảnh báo các cáo buộc vô căn cứ có thể làm tổn hại quan hệ Nga–Thái Lan và đe dọa an toàn công dân Nga.

Nga mới đây đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng công dân Nga đang tham chiến cho Campuchia trong cuộc xung đột biên giới đang leo thang với Thái Lan, khẳng định rằng những “cáo buộc vô căn cứ” này đang làm tổn hại mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Moscow và Bangkok.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm đầu tuần này, Đại sứ quán Nga tại Campuchia cho biết các cáo buộc nói trên xuất phát từ bên ngoài Thái Lan.

Thái Lan và Campuchia hiện đang sa vào một cuộc xung đột khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người ở cả hai phía biên giới phải sơ tán, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành nhằm chấm dứt bạo lực.

Phái bộ Nga cho rằng những “cáo buộc vô căn cứ này dường như nhằm xâm phạm quyền lợi của công dân Nga hiện diện tại đây với tư cách khách du lịch hoặc vì mục đích kinh doanh”. Đại sứ quán cũng kêu gọi công dân Nga tránh đi lại tới các tỉnh biên giới Thái Lan–Campuchia.

Phản ứng của đại sứ quán được đưa ra sau khi cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima ở đông bắc Thái Lan – nơi có một căn cứ không quân – tăng cường giám sát người Nga lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà khách, trong bối cảnh xuất hiện cảnh báo rằng Campuchia có thể đang tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài để tấn công các cơ sở quân sự trong khu vực.

Người dân địa phương cũng được yêu cầu báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cảnh sát, lực lượng này cho biết một tay súng người Nga đã làm việc cho Phnom Penh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo trang tin Thai Examiner, các lính đánh thuê Nga được cho là đã huấn luyện một lực lượng cận vệ tinh nhuệ của Campuchia về tác chiến bằng máy bay không người lái trong 5 ngày giao tranh hồi tháng 7, liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Bangkok.

Cuộc xung đột này từng chấm dứt sau một lệnh ngừng bắn mong manh do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, nhưng thỏa thuận đã sụp đổ khi bạo lực giữa hai bên bùng phát trở lại vào đầu tháng này.

Mỹ, Malaysia và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng rẽ với các bên tham chiến nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột dọc theo đường biên giới dài 800 km giữa hai nước láng giềng.

Sau các cuộc đụng độ hồi tháng 7, Thái Lan đã mở cuộc điều tra về cáo buộc hợp tác giữa Nga và Campuchia. Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Nattapol Nakpanit, cho biết các cơ quan an ninh không thể xác lập bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm 16/12 cũng bác bỏ các thông tin trên truyền thông Thái Lan cho rằng binh sĩ Nga và lực lượng nước ngoài đang chiến đấu cho Campuchia, tờ Cambodianess đưa tin.

“Tôi xin làm rõ rằng Campuchia không có binh sĩ Nga hay lực lượng nước ngoài nào tham chiến trên chiến trường hoặc làm cố vấn quân sự cho quân đội Campuchia", ông Hun Sen viết trên trang Facebook cá nhân.

Theo SCMP