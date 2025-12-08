Thái Lan không kích Campuchia giữa lúc căng thẳng gia tăng

Thái Lan mở không kích vào Campuchia giữa lúc giao tranh biên giới bùng phát dữ dội, đẩy thỏa thuận hòa bình do ông Donald Trump bảo trợ vào nguy cơ đổ vỡ.

Thái Lan đã tiến hành không kích Campuchia trong sáng 8/12 khi một làn sóng giao tranh mới bùng phát giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á, có nguy cơ làm sụp đổ kế hoạch hòa bình do ông Donald Trump chủ trì chỉ 2 tháng trước.

Cả hai bên cáo buộc nhau đã tiến hành các cuộc tấn công dọc khu vực biên giới tranh chấp vào sáng đầu tuần, sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ và việc Thái Lan trước đó đình chỉ tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

Một quan chức quân đội Thái Lan cho biết các cuộc không kích nhằm vào các vị trí quân sự Campuchia là hành động đáp trả sau một vụ tấn công trước đó trong ngày khiến 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

“Mục tiêu là các vị trí hỗ trợ vũ khí của Campuchia ở khu vực đèo Chong An Ma, vì các mục tiêu này đã sử dụng pháo và súng cối tấn công phía Thái Lan tại Căn cứ Anupong, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 người bị thương”, Thiếu tướng Thái Lan Winthai Suvaree cho biết.

Quân đội Thái Lan nói rằng Campuchia bắt đầu tấn công khu vực biên giới Thái Lan vào khoảng 3 giờ sáng hôm 8/12 theo giờ địa phương.

Trong một tuyên bố riêng, quân đội Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan mở “một cuộc tấn công vào lực lượng Campuchia” vào khoảng 5h04 sáng theo giờ địa phương.

“Cần lưu ý rằng cuộc tấn công này xảy ra sau khi lực lượng Thái Lan thực hiện nhiều hành động khiêu khích trong nhiều ngày”, tuyên bố nêu rõ.

Khoảng 70% dân thường Thái Lan đã được sơ tán khỏi các thị trấn biên giới, theo tuyên bố của Thái Lan. Một dân thường đã tử vong trong quá trình sơ tán do “tình trạng bệnh lý từ trước”, thông cáo cho biết thêm.

Thái Lan và Campuchia đã giao tranh trong một cuộc xung đột biên giới kéo dài 5 ngày vào tháng 7, khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 200.000 người ở cả hai phía phải sơ tán.

Một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa hai bên được đồng ý vào ngày 28/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với các lãnh đạo của họ.

Thái Lan và Campuchia sau đó ký một tuyên bố mở rộng thỏa thuận ngừng bắn tại Kuala Lumpur vào cuối tháng 10 trong một buổi lễ có sự chứng kiến của ông Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Khoảnh khắc này được ông Trump xem như một chiến thắng ngoại giao lớn, và là minh chứng nữa cho chiến dịch mà ông thường xuyên quảng bá – và cũng thường bị tranh cãi – rằng ông đã chấm dứt nhiều cuộc chiến.

Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau khi ký kết, thỏa thuận giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu rạn nứt.

Thái Lan cho biết nước này đình chỉ tiến trình thực hiện thỏa thuận sau khi một vụ nổ mìn tại biên giới khiến một số binh sĩ Thái Lan bị thương.

Trong nhiều thập niên qua, Thái Lan và Campuchia đã nhiều lần xảy ra đụng độ ngắn dọc biên giới tranh chấp và cuộc giao tranh gần đây là một trong những đợt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Mỗi bên cáo buộc bên kia khơi mào đợt bùng phát giao tranh mới nhất và liên tục quy trách nhiệm cho nhau về các vụ đụng độ.

Theo CNN